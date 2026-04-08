Il cast di Superman: Man of Tomorrow si compone di tasselli fondamentali.

Oltre al duello per il ruolo di Maxima — che vede ora aggiungersi la star di Back to Black Marisa Abela alle già citate Ella Purnell e Adria Arjona — Deadline ha confermato una volta e per tutte l’identità della minaccia che colpirà la Terra nel sequel. Sarà l’attore tedesco Lars Eidinger a dare il volto (e l’intelletto superiore) a Brainiac, il leggendario villain tecnologico che costringerà una tregua forzata decisamente inaspettata. Per affrontare l’invasione aliena, infatti, il Superman di David Corenswet dovrà unire le forze con la sua nemesi storica, il Lex Luthor di Nicholas Hoult.

Riprese ad aprile e l’arrivo della Lanterna Verde John Stewart

Le novità non si fermano ai villain. Il sequel, che inizierà le riprese ad aprile ad Atlanta per proseguire per tutta l’estate, vedrà l’ingresso nel grande schermo di Aaron Pierre nei panni di John Stewart, riprendendo il ruolo che interpreterà nella serie HBO Lanterns. Accanto a loro, confermatissimi i ritorni di Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo e Sara Sampaio.

Il film Superman: Man of Tomorrow è stato scritto e diretto da James Gunn. Il film è prodotto da DC Studios, la società comandata dallo stesso Gunn assieme a Peter Safran. La pellicola uscirà nelle sale il 9 luglio 2027.

Il Futuro del DC Universe: Verso Man of Tomorrow

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