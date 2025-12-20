Superman: Man of Tomorrow | Lars Eidinger sarà Brainiac

Il villain principale di Superman: Man of Tomorrow avrà il volto dell’attore tedesco Lars Eidinger.

Lars Eidinger (White Ribbon, Babylon Berlin, All the Light We Cannot See) è stato ingaggiato per interpretare Brainiac in Superman: Man of Tomorrow, sequel del film DC Universe “Superman” diretto da James Gunn. La notizia è stata confermata da Deadline, ma prima ancora svelata dallo stesso regista via Instagram.

Superman: Man of Tomorrow | Il Post-Social

Eidinger sarà il principale antagonista di David Corenswet (Superman/Clark Kent), e sarà affiancato da Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Milley Alcock (Supergirl) e Nathan Fillion (Green Lantern Guy Gardner). Il personaggio di Brainiac, uno dei nemici storici di Superman, è un alieno collezionista di mondi che minaccia la Terra.

Superman, il primo film del nuovo DCU

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è approdato al cinema quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il film è stato prodotto da Peter Safran e Gunn – responsabili dei DC Studios – e diretto dallo stesso Gunn su una sua sceneggiatura, basata sul personaggio della DC, Superman, ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Del film sono protagonisti David Corenswet (“Twisters”, “Hollywood”), nel duplice ruolo di Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”) come Lois Lane e Nicholas Hoult (la saga di “X-Men”, “Giurato numero 2”) nei panni di Lex Luthor.

Nel film sono presenti anche Edi Gathegi (“For All Mankind”), Anthony Carrigan (“Barry”, “Gotham”), Nathan Fillion (la saga dei “Guardiani della galassia”, “The Suicide Squad”), Isabela Merced (“Alien Romulus”), Skyler Gisondo (“Licorice Pizza”, “Booksmart”), Sara Sampaio (“At Midnight”), María Gabriela de Faría (“The Moodys”), Wendell Pierce (“Selma”, il “Jack Ryan” di Tom Clancy), Alan Tudyk (“Andor”), Pruitt Taylor Vince (“Bird Box”) e Neva Howell (“Greedy People”).

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”), Jason Ballantine (i film di “IT”, “The Flash”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).

Superman ha incassato 616 milioni di dollari al botteghino mondiale