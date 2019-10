The CW è pronta ad espandere il proprio DC Universe - noto anche come Arrowverse - con la serie tv/spin-off Superman & Lois.

Attraverso un aggiornamento proveniente da TVline, da questa sera è noto che l'emittente televisiva The CW ha confermato l'avvio della produzione di un episodio pilota riguardante la coppia Superman e Lois Lane, entrambi presenti nel celebre franchise televisivo Arrowverse.

L'episodio pilota dovrebbe aprire la strada ad una nuova serie tv/spin-off di Supergirl, con protagonisti ovviamente Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch. La fonte specifica che lo show sarà firmato da Todd Helbing (the Flash), il cui nome figurerà anche come produttore esecutivo, in collaborazione con Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns.

Dalle prime informazioni note, Superman & Lois dovrebbe raccontare le problematiche della celebre coppia legate alla crescita del figlio nonostante il "doppio lavoro" del papà, e quello in primissima linea della mamma. Ricordiamo che nell'episodio crossover Elseworlds i due erano alle prese con una gravidanza. Entrambi saranno in Crisi sulle Terre Infinite.