Superman: Legacy, scelti gli attori per Clark Kent e Lois Lane

James Gunn ha finalmente scelto i volti degli attori che interpreteranno Clark Kent e Lois Lane nel suo Superman: Legacy.

Dopo una lunga audizione, il regista ha scelto David Corenswet e Rachel Brosnahan, rispettivamente per i ruoli iconici di Clark Kent/Superman e Lois Lane, la conferma è arrivata questa sera attraverso un articolo del The Hollywood Reporter. Nel corso degli ultimi mesi molti attori più o meno noti hanno fatto parte delle due shortlist, tra cui Nicholas Hoult e Tom Brittney (per Clark Kent) e Emma Mackey e Phoebe Dynevor (per Lois Lane), ma la scelta a quanto pare è ricaduta su quelli che Gunn ha ritenuto più bravi.

David Corenswet si è fatto notare al grande pubblico grazie a The Politician, la serie di Ryan Murphy, ma ha all’attivo crediti anche in Pearl (sequel di xXx: a Sexy Horror Story) ed apparirà nel futuro Twisters (sequel di Twister). Rachel Brosnahan, invece, ha vinto un Emmy ed un Golden Globe per The Marvelous Mrs. Maisel, ed ottenuto una nomination per The House of Cards.

Come noto, l’iconico ruolo di Superman è stato vestito nella storia da tre attori diversi, ossia dall’indimenticato Christopher Reeve per ben quattro volte, da Brandon Routh per un solo film, e da Henry Cavill, l’attore che ha dovuto lasciare il ruolo proprio quando sembrava (dopo Black Adam) dovesse continuare a tenerlo tutto per sè. Per David Corenswet di certo sarà un’eredità difficile da portare avanti.

SUPERMAN: LEGACY

Come oramai noto da un po’, Superman – Legacy farà parte della prima parte del nuovo DC Universe intitolata per l’occasione “Chapter 1: God and Monsters“, di cui fanno parte anche altri progetti (qui l’aggiornamento). La regia sarà di James Gunn, nel cast David Corenswet e Rachel Brosnahan.

La descrizione: Questo film sarà il vero punto d’inizio per i piani DCU. “Non è una storia sulle origini“, ha detto Safran. “Si concentrerà su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana. È l’incarnazione della giustizia della verità e del modo americano. È gentilezza in un mondo che pensa che la gentilezza sia antiquata“. È stata scritta a matita una data di uscita dell’11 luglio 2025.