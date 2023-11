DC Studios ha scelto la sceneggiatrice che si occuperà di scrivere il film Supergirl: Woman of Tomorrow, uno dei prossimi capitoli del nuovo DC Universe.

Questa sera il The Hollywood Reporter ha riferito che l’attrice e sceneggiatrice Ana Nogueira è stata scelta per scrivere il prossimo film incentrato sulla celebre supereroina “Supergirl“. La notizia non suona come una sorpresa enorme perchè la Nogueira era stata già ingaggiata da DC Studios in estate per un progetto misterioso per il nuovo DC Universe. Inoltre, il suo nome era stato accostato ad uno spin-off di The Flash prima del reboot completo del franchise voluto dai nuovi CEO James Gunn e Peter Safran.

Come anticipato, Ana Nogueira è nota per essere sia un’attrice che una sceneggiatrice: come attrice ha recitato in serie come Hightown, The Vampire Diaries e The Blacklist; mentre per quanto riguarda la scrittura è nota per la commedia intitolata “Empathitrax”.

Supergirl: Woman of Tomorrow, regia, cast, trama.

Il film sarà sceneggiato da Ana Nogueira.

TRAMA: Prendendo spunto dalla recente miniserie scritta da Tom King, questo progetto cinematografico promette di avere una visione diversa da quella a cui la maggior parte pensa quando viene in mente l’idea della cugina di Superman. “Vedremo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli sin da quando era un bambino, e Supergirl, cresciuta su Krypton, e che ha visto tutti intorno a lei morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita prima della sua venuta sulla Terra. È molto più hardcore, e non la Supergirl a cui siamo abituati“.