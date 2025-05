Le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow, uno dei prossimi capitoli del nuovo DCU, sono ufficialmente terminate.

Con Superman al centro della sontuosa campagna promozionale targata DC Studios/Warner Bros. Pictures (il full trailer è in arrivo), il regista/produttore James Gunn si è ritrovato nelle ore scorse a parlare brevemente del film dedicato alla supereroina Supergirl. Interpellato da un utente su Threads (intervento ripreso da GamesRadar), infatti, Gunn si è lasciato sfuggire che le riprese del film sono ufficialmente terminate.

Secondo la descrizione offerta in passato dallo stesso Gunn, Supergirl: Woman of Tomorrow adatterà la serie a fumetti omonima firmata da Tom King, portando al cinema una versione più cupa della cugina di Kal-El (Superman). Il ruolo della giovane protagonista, come noto, sarà interpretato da Milly Alcock, stella della prima stagione di House of the Dragon.

Supergirl: Woman of Tomorrow | Cosa Sappiamo del Film

Supergirl: Woman of Tomorrow è stato diretto da Craig Gillespie, mentre Ana Nogueira ha adattato la sceneggiatura dalla serie di fumetti di Tom King del 2022. La protagonista sarà interpretata da Milly Alcock, giovanissima interprete di Rhaenyra Targaryen nella prima stagione di House of the Dragon. Nel cast anche Matthias Schoenaerts nel ruolo di Krem delle Colline Gialle, Eve Ridley nel ruolo di Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz nel ruolo di Zor-El, Emily Beecham nel ruolo della madre di Supergirl e Jason Momoa nel ruolo di Lobo.

Il film al momento del suo annuncio venne descritto da James Gunn così: “Vediamo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un bambino, e Supergirl, che è cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton e ha visto tutti quelli intorno a lei morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, per poi venire sulla Terra quando era una ragazzina. Lei è molto più hardcore; non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere.”