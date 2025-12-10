Il trailer di Supergirl: Woman of Tomorrow è in arrivo, ma intanto è tempo di godersi il poster ufficiale.

Il regista & co-CEO di DC Studios “James Gunn” ha postato via social nei giorni scorsi un aggiornamento riguardante il lancio del trailer del prossimo cinecomic DC dedicato a Supergirl. In aggiunta, quest’oggi ha svelato il poster ufficiale del film che offre un nuovo sguardo a Milly Alcock nei panni – in questo caso costume – di Kara Zor-El aka Supergirl.

Ebbene, il trailer sarà diffuso questa settimana!

Cosa Sappiamo del Film Supergirl: Woman of Tomorrow

Supergirl: Woman of Tomorrow è stato diretto da Craig Gillespie, mentre Ana Nogueira ha adattato la sceneggiatura dalla serie di fumetti di Tom King del 2022. La protagonista sarà interpretata da Milly Alcock, giovanissima interprete di Rhaenyra Targaryen nella prima stagione di House of the Dragon. Nel cast anche Matthias Schoenaerts nel ruolo di Krem delle Colline Gialle, Eve Ridley nel ruolo di Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz nel ruolo di Zor-El, Emily Beecham nel ruolo della madre di Supergirl e Jason Momoa nel ruolo di Lobo.

Il film al momento del suo annuncio venne descritto da James Gunn così: “Vediamo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un bambino, e Supergirl, che è cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton e ha visto tutti quelli intorno a lei morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, per poi venire sulla Terra quando era una ragazzina. Lei è molto più hardcore; non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere.”

Supergirl: Woman of Tomorrow sarà distribuito nelle sale USA dal 26 giugno 2026