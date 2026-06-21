A pochissimi giorni dal debutto nelle sale, i DC Studios hanno rilasciato un elettrizzante e inedito spot da 30 secondi di Supergirl. Il filmato offre un serratissimo mix di sequenze spettacolari già apprezzate nei precedenti filmati promozionali, regalando ai fan nuovi e spettacolari frammenti dell’epica avventura sci-fi che ridefinirà il mito della celebre eroina kryptoniana.

Questo nuovo assaggio della pellicola si inserisce in una ricca campagna promozionale che ha già visto il rilascio del nuovo trailer ufficiale e di un approfondito ed esclusivo dietro le quinte con sequenze dal backstage ed una serie di interessanti dichiarazioni da parte dei protagonisti.

La trama della pellicola si basa sulle acclamate e pluripremiate gestioni fumettistiche dedicate alla Ragazza d’Acciaio, proponendo una versione del personaggio decisamente più cruda, complessa e sfaccettata rispetto a qualsiasi altra trasposizione del passato. Cresciuta su un frammento di Krypton rimasto alla deriva nello spazio profondo e testimone oculare della brutale distruzione del suo intero pianeta natale, Kara Zor-El sviluppa un carattere indomito, spigoloso e profondamente tormentato, ben distante dalla solare e rassicurante benevolenza del cugino Superman. Tuttavia, quando una nuova e spietata minaccia intergalattica mette a rischio il futuro del cosmo, la giovane kryptoniana sarà costretta a fare i conti con il proprio doloroso retaggio e a scendere in campo in una battaglia senza esclusione di colpi.

Craig Gillespie e la visione di James Gunn per la rinascita della DC

Dietro la macchina da presa di questo epico racconto fantascientifico siede il regista Craig Gillespie (I, Tonya, Cruella), che dirige a partire da una sceneggiatura firmata da Ana Nogueira. Il lungometraggio vanta una produzione di altissimo livello guidata in prima persona dai nuovi boss dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, intenzionati a lanciare la pellicola come un pilastro fondamentale e imprescindibile del neonato universo multimediale del brand.

Davanti alla macchina da presa, il cast è dominato dalla talentuosa Milly Alcock (House of the Dragon) nei panni della protagonista Kara Zor-El. Accanto a lei, la pellicola schiera un ensemble di grande spessore cinematografico che include David Corenswet (nuovamente nei panni di Superman), Matthias Schoenaerts nel ruolo del temibile villain principale, Eve Ridley nei panni di Ruthye, oltre a Jason Momoa (nei panni di Lobo), Sean Gunn e Kumail Nanjiani.

L’appuntamento nei cinema italiani con Supergirl è fissato per il prossimo 25 giugno 2026, posizionandosi come l’evento cinematografico imperdibile dell’inizio dell’estate. Vi consigliamo anche la nostra rubrica dedicata al DC Universe.