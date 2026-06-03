Il nuovo, attesissimo tassello del rinnovato universo cinematografico DC compie lo scatto decisivo verso il debutto in sala. Warner Bros. ha rilasciato il nuovo monumentale trailer in italiano di Supergirl, il cinecomic che vedrà l’astro nascente Milly Alcock vestire i panni della celebre supereroina Kara Zor-El. In contemporanea con il lancio del filmato, è stata annunciata ufficialmente l’apertura delle prevendite dei biglietti su tutto il territorio nazionale.

La diffusione del nuovo trailer segue di poche ore il grande successo riscontrato online grazie al debutto dei character poster ufficiali di Supergirl, che hanno offerto un nuovo sguardo ravvicinato sul look iconico dei protagonisti principali.

Supergirl: trailer italiano e prevendita biglietti per il film con Milly Alcock

La trama della pellicola si basa sulle acclamate gestioni fumettistiche dedicate alla Ragazza d’Acciaio, proponendo una versione del personaggio decisamente più cruda, complessa e sfaccettata rispetto al passato. Cresciuta su un frammento di Krypton alla deriva e testimone della distruzione del suo intero mondo, Kara Zor-El sviluppa un carattere indomito e tormentato, ben distante dalla solare benevolenza del cugino Superman. Quando una nuova e spietata minaccia intergalattica mette a rischio il futuro del cosmo, la giovane kryptoniana sarà costretta a fare i conti con il proprio retaggio e a scendere in campo in una battaglia senza esclusione di colpi.

La prevendita dei ticket, attiva da oggi in tutti i principali circuiti cinematografici italiani, permetterà agli appassionati di assicurarsi i posti in prima fila per l’evento che promette di ridefinire gli equilibri dei DC Studios.

Diretto dal regista Craig Gillespie e sceneggiato da Ana Nogueira, il lungometraggio vanta una produzione di altissimo livello guidata dai boss dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran. Il film arriverà ufficialmente nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 25 giugno, posizionandosi come l’evento cinematografico imperdibile dell’inizio dell’estate.

Per non rischiare di rimanere senza posto durante il weekend di debutto, è già possibile effettuare la prenotazione dei biglietti attraverso i siti ufficiali dei cinema e delle grandi catene. Se volete rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità, le analisi delle scene e i futuri annunci legati al franchise, potete consultare la nostra sezione dedicata al DC Universe.

Acquista i biglietti e tagga la persona con cui andrai a vedere #SupergirlIlFilm, dal 25 giugno al cinema. pic.twitter.com/kFqpZa1Li2 — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) June 3, 2026

A completare la macchina promozionale, sono stati apparsi in rete anche i poster ufficiali di Supergirl destinati ai circuiti premium statunitensi come IMAX, Dolby Cinema e non solo.

Supergirl – Nuovi Poster