Sono stati rilasciati i nuovissimi character poster ufficiali di Supergirl, la pellicola che si appresta a ridefinire le sorti dell’universo cinematografico condiviso e che vedrà la talentuosa Milly Alcock indossare i panni della celebre Ragazza d’Acciaio.

Le immagini promozionali – diffuse attraverso i canali social ufficiali – offrono uno sguardo dettagliato e ravvicinato sui protagonisti principali della pellicola, confermando la direzione estetica imponente e fedele ai fumetti scelta dalla produzione per questa attesissima pellicola estiva.

Characters Poster Film Supergirl – Credits DC Films

I poster dei personaggi e l’espansione del nuovo universo condiviso

I nuovi poster focalizzano l’attenzione sull’estetica dei singoli protagonisti, aumentando l’entusiasmo dei fan dopo il rilascio del recente trailer ufficiale. Questo materiale promozionale segue a brevissima distanza un’altra grande sorpresa visiva regalata agli appassionati: la diffusione della prima immagine ufficiale dal set di Superman Man of Tomorrow, in cui il regista James Gunn ha mostrato l’iconica armatura da battaglia verde e viola che sarà indossata da Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. I due film, pur mantenendo una forte identità autoriale autonoma, si muovono in perfetta sinergia per gettare le basi del nuovo grande mosaico multimediale.

La pellicola dedicata a Kara Zor-El, basata sulle celebri run fumettistiche che ne esplorano il passato traumatico e il percorso di crescita rispetto al più noto cugino Kal-El, debutterà ufficialmente nelle sale cinematografiche il prossimo 26 giugno. Il film si candida a diventare uno dei tasselli fondamentali per comprendere la direzione intrapresa dai DC Studios.

Per non perdere nessun aggiornamento sui prossimi progetti, le analisi dei trailer e i retroscena della produzione, vi rimandiamo alla nostra rubrica dedicata al DC Universe.