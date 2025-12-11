E’ disponibile il teaser trailer italiano di Supergirl, il film ispirato al celebre fumetto DC Comics.

Anticipato nella giornata di ieri attraverso il rilascio del poster assieme ad un countdown su youtube, il teaser trailer di Supergirl: Woman of Tomorrow (in Italia sarà distribuito solo come Supergirl) si è palesato poche ore fa, ed ovviamente l’entusiasmo dei fan si è subito fatto sentire.

Oltre a mostrare Milly Alcock nei panni della celebre supereroina Kara Zor-El, il teaser trailer offre alcune connessioni al Superman di James Gunn, ed introduce Jason Momoa come il cacciatore di taglie “Lobo”, anche se visibile per pochi istanti.

Supergirl | Il Teaser Trailer

Cosa sappiamo del film Supergirl

“Supergirl”, il nuovo film dei DC Studios, uscirà nei cinema di tutto il mondo nell’estate del 2026 distribuito da Warner Bros. Pictures, con Milly Alcock nel doppio ruolo di Supergirl/Kara Zor-El. Craig Gillespie dirige il film da una sceneggiatura di Ana Nogueira. Accanto a Milly Alcock recitano Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham e Jason Momoa.

Quando un avversario inaspettato e spietato colpisce troppo vicino a casa, Kara Zor-El, alias Supergirl, è costretta a stringere un’improbabile alleanza intraprendendo un’epica avventura interstellare all’insegna della vendetta e della giustizia.

Il film è prodotto dai responsabili dei DC Studios Peter Safran e James Gunn, basato sui personaggi DC, con Supergirl ispirata ai personaggi creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo e Lars P. Winther sono i produttori esecutivi. Dietro la macchina da presa, Gillespie è affiancato dal direttore della fotografia Rob Hardy, dallo scenografo Neil Lamont, dalla montatrice Tatiana S. Riegel, dalla costumista Anna B. Sheppard, dal supervisore agli effetti visivi Geoffrey Baumann e dal compositore Ramin Djawadi.

DC Studios presenta una produzione Troll Court Entertainment, una produzione The Safran Company, un film di Craig Gillespie: “Supergirl”. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà al cinema il 25 giugno 2026.