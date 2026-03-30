L’attesa per il debutto di Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El sta per finire. DC Studios ha rilasciato un breve ma densissimo teaser che anticipa l’uscita del trailer ufficiale di Supergirl, prevista per la giornata di domani.

Nella clip in questione vediamo l’amato super-cane Krypto aggirarsi in una stanza disordinata, mentre in sottofondo risuona la voce di Clark Kent (David Corenswet). Superman appare brevemente su uno schermo televisivo mentre lascia un messaggio preoccupato alla cugina: “Ehi, sono Clark. Sono preoccupato… ci manchi. Volevo solo sapere quando pensi di tornare”. Un momento intimo che sottolinea il legame tra i due kryptoniani prima che l’azione si sposti sul costume della supereroina e sulla sua determinazione, sottolineata da un iPod a tutto volume.

Supergirl will call you back tomorrow. #Supergirl lands in theaters June 26. pic.twitter.com/pelNhCXLRr — James Gunn (@JamesGunn) March 30, 2026

Supergirl film trailer: trama e cast di Woman of Tomorrow

Il film, che arriverà nelle sale il 26 giugno 2026, è basato sulla pluripremiata serie a fumetti del 2022 Supergirl: Woman of Tomorrow scritta da Tom King. La sceneggiatura, adattata da Ana Nogueira, seguirà Kara e una giovane aliena di nome Ruthye in un viaggio intergalattico a caccia del brutale Krem delle Colline Gialle. Sotto la regia di Craig Gillespie, la pellicola promette un tono epico e fantascientifico molto lontano dalle precedenti versioni del personaggio. Oltre alla Alcock, il cast stellare include Matthias Schoenaerts nel ruolo del villain Krem, David Krumholtz, Emily Beecham e l’attesissimo debutto di Jason Momoa nei panni dell’antieroe Lobo. David Corenswet, come anticipato, riprenderà il ruolo di Clark Kent/Superman dopo il suo debutto nel film dedicato all’Uomo d’Acciaio.

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