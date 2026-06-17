Il conto alla rovescia per il debutto del nuovo corso dei DC Studios è ormai agli sgoccioli. Con il debutto nelle sale italiane fissato per il prossimo 25 giugno, l’attesa attorno a Supergirl è stata ulteriormente alimentata dal rilascio di un esclusivo video dietro le quinte. Il filmato offre uno sguardo approfondito e ravvicinato alla lavorazione della pellicola, arricchito da interviste esclusive al cast e alla regia, mostrando lo sforzo produttivo impiegato per dare vita a una delle eroine più iconiche dei fumetti. Questa featurette segue l’ottimo riscontro ottenuto dal recente trailer e dall’apertura ufficiale delle prevendite dei biglietti su tutto il territorio nazionale.

Al centro del dietro le quinte emerge il lavoro di caratterizzazione svolto per proporre una Kara Zor-El decisamente più cruda, complessa e sfaccettata rispetto alle precedenti versioni televisive o cinematografiche, attingendo direttamente dalle più acclamate e mature gestioni fumettistiche recenti.

Milly Alcock, il regista Craig Gillespie e gli altri protagonisti del film sulla Ragazza d’Acciaio

Nel video – diffuso attraverso i canali ufficiali IMAX – spazio alle dichiarazioni dell’astro nascente Milly Alcock, nei panni della supereroina kryptoniana, ma anche per Jason Momoa, la cui particolare interpretazione porterà in sala il famoso cacciatore di taglie Lobo. Spazio, ovviamente, anche per il regista Craig Gillespie ed altri protagonisti.

Sceneggiato da Ana Nogueira, il film gode della supervisione diretta dei boss dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, qui in veste di produttori principali per garantire la massima coerenza con il neonato universo cinematografico. Con i character poster che hanno già svelato il look finale dei protagonisti e i biglietti già disponibili in prevendita nei principali circuiti cinematografici italiani, il dietro le quinte offre l’ultimo fondamentale tassello per prepararsi a quello che si preannuncia come l’evento cinematografico imperdibile dell’estate. Potete inoltre consultare la nostra sezione dedicata al DC Universe per avere aggiornamenti costanti sui prossimi film in arrivo.

Only the biggest and the greatest for Supergirl! Experience #Supergirl in IMAX June 26. #FilmedForIMAX Get tickets now: https://t.co/kH6x1tTrXc pic.twitter.com/pedH1oy0Hy — IMAX (@IMAX) June 17, 2026