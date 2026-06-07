Super Mario Galaxy è ufficialmente il primo film a superare la soglia psicologica del miliardo di dollari di incasso nel corso del 2026, e lo ha fatto durante il suo decimo fine settimana di programmazione nei cinema, a confermare il dato Deadline.

Nato dalla collaborazione tra Illumination, Nintendo e Universal, Super Mario Galaxy spinge l’intero franchise cinematografico di Mario oltre i 2 miliardi complessivi, posizionandolo al nono posto assoluto tra le saghe animate più redditizie della storia del cinema e segnando il terzo brand di Chris Meledandri a entrare nella prestigiosa top 10 globale.

Il film ha debuttato direttamente in prima posizione a livello mondiale, mantenendo la vetta sia nel mercato nordamericano sia in quello internazionale per tre fine settimana consecutivi. Con 428.5 milioni di dollari è attualmente il maggiore incasso dell’anno negli Stati Uniti, mentre i 571.5 milioni di dollari raccolti all’estero lo incoronano come il titolo di punta della stagione oltreoceano.

Mario riscrive la storia di Illumination e dei franchise animati

A livello globale, la pellicola si posiziona come il secondo adattamento da un videogioco di maggior successo di sempre, posizionandosi dietro soltanto al primo capitolo, Super Mario Bros. Il film. Negli Stati Uniti, Super Mario Galaxy rappresenta inoltre il secondo titolo della storia di Illumination a varcare la soglia dei 400 milioni di dollari domestici. Questo incredibile successo commerciale ridefinisce la classifica delle saghe d’animazione più ricche di sempre, dove il brand di Mario si attesta ora a quota 2.30 miliardi di dollari totali:

Cattivissimo Me : 5.64 miliardi $ (6 film)

: 5.64 miliardi $ (6 film) Shrek : 3.98 miliardi $ (6 film)

: 3.98 miliardi $ (6 film) Toy Story : 3.28 miliardi $ (5 film)

: 3.28 miliardi $ (5 film) L’era glaciale : 3.22 miliardi $ (5 film)

: 3.22 miliardi $ (5 film) Zootropolis : 2.89 miliardi $ (2 film)

: 2.89 miliardi $ (2 film) Frozen : 2.73 miliardi $ (2 film)

: 2.73 miliardi $ (2 film) Inside Out : 2.56 miliardi $ (2 film)

: 2.56 miliardi $ (2 film) Kung Fu Panda : 2.37 miliardi $ (4 film)

: 2.37 miliardi $ (4 film) Super Mario : 2.30 miliardi $ (2 film)

: 2.30 miliardi $ (2 film) Madagascar: 2.26 miliardi $ (7 film)

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