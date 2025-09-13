Super Mario Galaxy | Il teaser italiano del nuovo film

E’ disponibile la versione italiana del teaser announcement di Super Mario Galaxy – Il Film, l’atteso nuovo film d’animazione ispirato alla saga da videgames.

Dopo l’annuncio avvenuto in occasione dell’evento dedicato agli appassionati Nintendo Direct, il teaser di Super Mario Galaxy – Il Film si è mostrato quest’oggi anche nella sua versione italiana in tutto il suo splendore. Tra l’altro, il teaser ha confermato l’uscita nelle sale italiane del film (aprile 2026) in linea con quella americana (3 aprile 2026).

Guardate il teaser announcement di Super Mario Galaxy – Il Film:

Super Mario Galaxy – Il Film. Aprile 2026, solo al cinema. pic.twitter.com/MSlQWZeEvw — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) September 13, 2025

Altre informazioni su Super Mario Galaxy – Il Film?

Tutti i membri del cast vocale del primo film torneranno per il secondo round, ossia Chris Pratt nel ruolo di Mario, Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach, Charlie Day nel ruolo di Luigi, Jack Black nel ruolo di Bowser e Keegan-Michael Key nel ruolo di Toad. In cabina di regia torneranno Aaron Horvath e Michael Jelenic, e alla sceneggiatura ancora una volta Matthew Fogel. Il nuovo film sarà co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo, e distribuita in tutto il mondo da Universal Pictures. Ovviamente Chris Meledandri (CEO di Illumination) sarà produttore.

Il film Super Mario Galaxy arriverà nelle sale USA il 3 aprile 2026. In Italia da aprile 2026.

Il primo film si è rivelato una vera e propria rivelazione nel corso del 2023. L’incasso maturato a fine corsa nel Box Office è stato 1,36 miliardi di dollari, più altri 75 milioni arrivati dal mercato PVOD. Questa è la nostra recensione di Super Mario Bros – Il Film.