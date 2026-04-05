Se il primo capitolo era stato un terremoto, Super Mario Galaxy – Il Film è la conferma che il franchise Nintendo opera in una galassia a sé stante.

Secondo un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, il film d’animazione ha rastrellato 190 milioni di dollari nel mercato domestico (USA e Canada) nel periodo mercoledì-Pasqua, con un weekend tradizionale (venerdì-domenica) da 130.9 milioni. A livello internazionale, la corsa è stata altrettanto travolgente: 182.4 milioni di dollari raccolti in 80 territori su oltre 54.000 schermi. Va da sè che il totale worldwide ha raggiunto quota 372.5 milioni di dollari.

Come sottolineato da Paul Dergarabedian di Comscore, il film ha capitalizzato l’immenso “goodwill” generato dal titolo del 2023, trasformando l’attesa in un successo commerciale che promette di dominare l’intero mese di aprile.

Super Mario Galaxy: tutti i record infranti nel weekend di Pasqua

Il debutto di Mario, Luigi e la new entry Yoshi ha riscritto le classifiche storiche. Ecco i traguardi principali:

Global: È la più grande apertura mondiale del 2026 e rende Super Mario l’unico franchise animato ad avere due titoli capaci di debuttare sopra i 350 milioni di dollari globali.

È la più grande apertura mondiale del 2026 e rende Super Mario l’unico franchise animato ad avere due titoli capaci di debuttare sopra i 350 milioni di dollari globali. Domestic: Quarta migliore apertura di 5 giorni di sempre dopo colossi come Oceania 2 e il primo Super Mario Bros. Si tratta inoltre del miglior debutto negli USA dai tempi di Wicked: For Good.

Quarta migliore apertura di 5 giorni di sempre dopo colossi come Oceania 2 e il primo Super Mario Bros. Si tratta inoltre del miglior debutto negli USA dai tempi di Wicked: For Good. International: È il più grande weekend d’apertura internazionale per un film MPA nel 2026.

Con questi numeri, il brand si siede ufficialmente al tavolo dei giganti dell’animazione come Shrek, Toy Story e Minions, essendo tra i pochissimi ad avere due capitoli consecutivi capaci di superare i 100 milioni nel weekend d’apertura domestico. Dopo l’incredibile score da 122 milioni di ieri, la strada verso il miliardo sembra ormai una semplice formalità.

Il film è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, prodotto da Illumination e Nintendo e distribuito da Universal Pictures. Il cast vocale originale ha riunito tutte le sue stelle, da Chris Pratt ad Anya Taylor-Joy, arricchendosi di nuovi nomi di altissimo profilo: Brie Larson presta la voce alla saggia Rosalinda, Donald Glover è l’iconico Yoshi, mentre Glen Powell fa il suo ingresso nel mondo Nintendo come Fox McCloud. La sceneggiatura è stata invece firmata nuovamente da Matthew Fogel.

I numeri del successo e il futuro dei Videogiochi al Cinema

Per consultare le tabelle dettagliate degli incassi, confrontare i dati con i precedenti storici e scoprire quali saranno i prossimi franchise Nintendo ad arrivare sul grande schermo, visita i nostri HUB dedicati:

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