Il “mistery box” di Nintendo è stato finalmente aperto. A meno di una settimana dal debutto nelle sale, fissato per il 1° aprile 2026, è arrivata la conferma ufficiale: Glen Powell (Top Gun: Maverick, The Running Man) presterà la voce a Fox McCloud in “Super Mario Galaxy: Il Film“.

L’attore ha rotto il silenzio con un video virale su Instagram accompagnato dalla caption “Born to Barrel Roll”, confermando un casting che i fan sospettavano da mesi. La mossa di Nintendo e Illumination di svelare un personaggio così iconico solo a ridosso della release suggerisce che il leader del team Star Fox avrà un ruolo centrale nell’avventura cosmica di Mario e Luigi, segnando l’inizio di quello che molti già chiamano “Nintendo Cinematic Universe“.

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Super Mario Galaxy Movie: un cast stellare per il primo crossover Nintendo

L’incursione di Fox McCloud nel mondo di Mario rappresenta un evento storico, finora limitato quasi esclusivamente alla saga di Super Smash Bros.. Powell si unisce a un gruppo di nuovi doppiatori già confermati che include Brie Larson (Principessa Rosalinda), Donald Glover (Yoshi) e Benny Safdie (Bowser Jr.). Sotto la regia di Aaron Horvath e Michael Jelenic, il sequel promette di espandere drasticamente i confini del primo film, portando la produzione verso territori sci-fi e d’azione più marcati.

Con un cast vocale che vede il ritorno di Chris Pratt, Anya Taylor-Joy e Jack Black, il film si prepara a sfidare i record d’incasso del suo predecessore, puntando tutto sulla nostalgia e sull’effetto sorpresa di questi nuovi, incredibili incontri tra franchise.

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