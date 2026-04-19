Super Mario Galaxy ha confermato la sua posizione di leader al Box Office USA, chiudendo il suo terzo weekend con un incasso di 35 milioni di dollari. Con un totale domestico che ha ormai raggiunto i 355.2 milioni di dollari, il sequel prodotto da Illumination e Nintendo ha ufficialmente superato i 747 milioni a livello globale, diventando il film con il maggiore incasso dell’anno in corso.

Nonostante la fisiologica flessione del 49%, il film continua a viaggiare su ritmi vertiginosi, trainando un intero settore che vede anche l’ottima tenuta di Project Hail Mary. Il film sci-fi di Amazon MGM, giunto al suo quinto weekend, ha raccolto altri 20.4 milioni di dollari, portando il totale domestico a 285 milioni e superando le performance totali di titoli di peso come Dune – Parte Due.

The Mummy di Lee Cronin debutta sul podio: l’horror convince i fan

Alle spalle dei due colossi, si fa strada l’orrore. The Mummy (La Mummia da noi), firmato dal visionario Lee Cronin, ha debuttato con un solido incasso di 13 milioni di dollari in 3.304 sale. Il film, nato dalla collaborazione tra New Line, Blumhouse e Atomic Monster, ha saputo intercettare il gusto del pubblico (76% di gradimento su Rotten Tomatoes) nonostante un’accoglienza critica più fredda. Con un budget netto di 22 milioni, la pellicola ha già iniziato a generare profitti grazie anche ai quasi 8 milioni raccolti nei mercati internazionali.

Sesta posizione per Normal, l’action thriller con Bob Odenkirk diretto da Ben Wheatley. Nonostante il rilascio più ampio nella storia della Magnolia Pictures (oltre 2.000 cinema), il film ha esordito con 2.65 milioni di dollari, attirando principalmente un pubblico maschile e maturo. Questi risultati confermano la vitalità di un mercato che, pur orfano dei grandi blockbuster estivi non ancora arrivati, trova linfa vitale in prodotti di genere ben definiti e franchise dall’appeal universale.

LA TOP 5 USA DEL WEEKEND

Il podio americano di questo fine settimana conferma il dominio dei grandi franchise e alcune interessanti sorprese nel genere horror e sci-fi:

1. Super Mario Galaxy (Universal): $35.000.000 (Totale: $355.200.000) – Alla sua terza settimana, il film Nintendo/Illumination mantiene il primato assoluto.

$35.000.000 (Totale: $355.200.000) – Alla sua terza settimana, il film Nintendo/Illumination mantiene il primato assoluto. 2. Project Hail Mary (Amazon MGM): $20.400.000 (Totale: $285.000.000) – In quinta settimana, supera ufficialmente gli incassi domestici di Dune – Parte Due.

$20.400.000 (Totale: $285.000.000) – In quinta settimana, supera ufficialmente gli incassi domestici di Dune – Parte Due. 3. Lee Cronin’s The Mummy (New Line): $13.000.000 (Totale: $13.000.000) – Debutto solido per il nuovo horror di Lee Cronin che conquista il terzo gradino del podio.

$13.000.000 (Totale: $13.000.000) – Debutto solido per il nuovo horror di Lee Cronin che conquista il terzo gradino del podio. 4. The Drama (A24): $4.800.000 (Totale: $39.600.000) – Alla terza settimana di programmazione, il titolo A24 mostra una buona tenuta.

$4.800.000 (Totale: $39.600.000) – Alla terza settimana di programmazione, il titolo A24 mostra una buona tenuta. 5. You, Me & Tuscany (Universal): $3.800.000 (Totale: $14.300.000) – Chiude la top 5 la commedia ambientata in Italia al suo secondo weekend.

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