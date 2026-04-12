Il dominio globale di Mario e Luigi non accenna a fermarsi. Secondo i dati definitivi riportati da Deadline, il film Super Mario Galaxy ha incassato altri 153 milioni di dollari a livello mondiale durante questo fine settimana, portando il suo totale globale alla cifra di 629 milioni di dollari.

Il risultato lo consacra come il secondo film di maggior successo del 2026 finora (superato solo dal cinese Pegasus 3) e il terzo miglior adattamento videoludico della storia, posizionandosi dietro il primo capitolo della saga e Un film Minecraft.

Nel Box Office USA, il sequel prodotto da Nintendo, Illumination e Universal ha chiuso il suo secondo weekend con 69 milioni di dollari, raggiungendo un totale di 308.1 milioni. Sebbene il trend sia leggermente inferiore rispetto al primo capitolo (-13%), il film continua a performare a livelli altissimi, confermando la solidità di un franchise destinato a continuare anche nel prossimo futuro.

Box Office USA 2026: debutto positivo per Tra Amore & Inganni e la tenuta di Project Hail Mary

Alle spalle del colosso animato, si distingue l’ottimo debutto di You, Me & Tuscany (da noi Tra Amore & Inganni). La commedia romantica di Universal, diretta da Kat Coiro e interpretata da Halle Bailey e Regé-Jean Page, ha incassato 8 milioni di dollari, ottenendo un eccellente voto “A-” su CinemaScore. Il film ha attirato un pubblico prevalentemente femminile (79%), confermandosi un’efficace alternativa ai blockbuster d’azione. Sul fronte social, il titolo sta viaggiando con volumi doppi rispetto alla media del genere, con Halle Bailey nel ruolo di principale motore mediatico.

Continua inoltre la marcia trionfale di Project Hail Mary, che nel suo quarto weekend incassa altri 24.5 milioni di dollari, portando il totale a 256.6 milioni e mantenendo un ritmo paragonabile ai grandi successi di Christopher Nolan. Si segnala infine il buon esordio di nicchia per Exit 8, adattamento di un videogioco giapponese distribuito da Neon, che ha incassato 1.4 milioni di dollari in meno di 500 sale, ottenendo un altissimo gradimento della critica (95%).

Top 5 Box Office USA (Weekend 10-12 Aprile 2026)

Super Mario Galaxy (Universal): 69 milioni di dollari (Totale: 308,1 milioni) – Settimana 2 Project Hail Mary (Amazon MGM): 24,5 milioni di dollari (Totale: 256,6 milioni) – Settimana 4 The Drama (A24): 8,7 milioni di dollari (Totale: 30,8 milioni) – Settimana 2 You, Me & Tuscany (Universal): 8 milioni di dollari (Totale: 8 milioni) – Settimana 1 Jumpers (Disney): 4,1 milioni di dollari (Totale: 157,1 milioni) – Settimana 6

Analisi degli Incassi e Trend del Mercato Cinematografico

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