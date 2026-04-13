Il Box Office Italia prosegue la sua corsa positiva nel mese di aprile, trascinato dall’inarrestabile ascesa dell’idraulico più famoso del mondo.

Secondo i dati elaborati da Cineguru, il fine settimana dal 9 al 12 aprile ha registrato un incasso complessivo di oltre 6.6 milioni di euro, segnando una crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nonostante il fisiologico calo post-pasquale, i numeri confermano un’annata in salute, con un vantaggio del 16% sul 2025.

In vetta alla classifica si conferma Super Mario Galaxy – Il film, che nel suo secondo weekend incassa 2.6 milioni di euro, portando il suo totale complessivo a 10.8 milioni di euro dall’uscita del 1° aprile. Il titolo Nintendo/Illumination continua a essere il principale motore delle sale italiane, mantenendo una media per cinema elevatissima (oltre 4.200 euro). Sebbene la corsa sia leggermente più contenuta rispetto al primo capitolo, il film si avvia a diventare uno dei pilastri della stagione cinematografica 2026.

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Box Office Italia: il passaparola premia The Drama e la fantascienza di Project Hail Mary

Alle spalle del fenomeno animato, si distingue l’eccezionale tenuta di The Drama – Un segreto è per sempre. La pellicola con la coppia Zendaya e Robert Pattinson ha incassato 1.1 milioni di euro, con un calo minimo del 7% rispetto al debutto, segno di un fortissimo passaparola tra il pubblico. Ottimo risultato anche per la fantascienza di L’ultima missione – Project Hail Mary, che con Ryan Gosling protagonista ha raggiunto i 4.2 milioni di euro totali. In terza posizione resiste la commedia di Pif, Che Dio perdona a tutti, che ha ufficialmente superato la soglia del milione di euro complessivi.

Si segnala inoltre il successo dell’evento live BTS World Tour ‘Arirang’ in Goyan, che nella sola giornata di sabato ha incassato oltre 282 mila euro, confermando il legame indissolubile tra la band K-pop e i fan italiani. Al sesto posto debutta invece la commedia horror Finché morte non ci separi 2, che con quasi 280 mila euro segna una partenza superiore a quella del capitolo originale.

TOP 5 INCASSI WEEKEND ITALIA (9-12 APRILE 2026)

Super Mario Galaxy – Il film: 2.674.979 euro (Totale: 10.859.085) The Drama – Un segreto è per sempre: 1.167.962 euro (Totale: 3.244.228) Che Dio perdona a tutti: 428.735 euro (Totale: 1.178.433) L’ultima missione – Project Hail Mary: 419.780 euro (Totale: 4.289.060) BTS World Tour ‘Arirang’ in Goyan: 282.443 euro (Evento live)

Analisi degli Incassi e Adattamenti Videoludici

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Box Office Italia 2026 : Classifiche settimanali, analisi dei dati Cinetel e trend del mercato nazionale.

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