Il dominio di Mario e compagni al box office USA prosegue senza sosta, consolidando il successo della partnership tra Nintendo, Illumination e Universal.

Secondo i dati riportati da Deadline, il film Super Mario Galaxy ha registrato un venerdì da 18.7 milioni di dollari, proiettandosi verso un secondo weekend da 71 milioni di dollari in 4.284 cinema. Questo risultato, che segna una flessione del 46% rispetto al debutto, porterà l’incasso domestico complessivo a circa 310.1 milioni di dollari entro la fine di domenica.

La performance del sequel, che vede il ritorno alle voci originali di Chris Pratt, Anya Taylor-Joy e Jack Black, si posiziona attualmente come il settimo miglior secondo fine settimana di sempre per un film d’animazione. Sebbene il precedente capitolo del 2023 avesse tenuto meglio (-37%), la nuova pellicola si inserisce in una scia di successi storici, posizionandosi subito dietro titoli del calibro di Shrek 2 e Alla ricerca di Dory.

La tenuta del film garantisce agli esercenti un clima di stabilità in attesa delle novità che verranno presentate durante il prossimo CinemaCon.

Super Mario Galaxy box office: Project Hail Mary insegue a ritmo record

Alle spalle del fenomeno animato, la classifica statunitense vede resistere Project Hail Mary di Amazon MGM Studios. Venerdì il film con Ryan Gosling ha raccolto altri 6.3 milioni di dollari posizionandosi verso un quarto fine settimana da 25.5 milioni di dollari, per un totale stimato di 257.5 milioni e tallonando da vicino il percorso storico di Oppenheimer nello stesso lasso di tempo.

Al terzo posto invece la commedia romantica Universal You, Me & Tuscany (Tra Amore & Inganni), con la coppia Halle Bailey e Regé-Jean Page, potrebbe aprire con circa 8.3 milioni di dollari nel weekend e un ottimo gradimento del pubblico (94% su Rotten Tomatoes).

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