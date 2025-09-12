Super Mario Bros 2 | Un teaser annuncia il titolo del film

Il nuovo film dedicato all’universo videoludico di Super Mario Bros è stato ufficializzato quest’oggi, sarà infatti Super Mario Galaxy – Il Film.

L’annuncio ufficiale è arrivato in occasione dell’evento noto come Nintendo Direct (via GamesRadar), ma per la verità era già trapelato qualche mese fa grazie ad un packaging dei deodoranti lanciato nell’ambito della collaborazione Old Spice x Super Mario Movie. Tra l’altro, l’azienda produttrice “Procter & Gamble” avrebbe presentato domanda di registrazione dei marchi presso l’Ufficio canadese per la proprietà intellettuale a luglio per profumi tra cui “Cosmic Quest” e “Space Mischief“.

Guardate qui il teaser di Super Mario Galaxy – Il Film (in originale The Super Mario Galaxy Movie) :

Altre informazioni su Super Mario Galaxy – Il Film?

Tutti i membri del cast vocale del primo film torneranno per il secondo round, ossia Chris Pratt nel ruolo di Mario, Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach, Charlie Day nel ruolo di Luigi, Jack Black nel ruolo di Bowser e Keegan-Michael Key nel ruolo di Toad. In cabina di regia torneranno Aaron Horvath e Michael Jelenic, e alla sceneggiatura ancora una volta Matthew Fogel. Il nuovo film sarà co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo, e distribuita in tutto il mondo da Universal Pictures. Ovviamente Chris Meledandri (CEO di Illumination) sarà produttore.

Il film Super Mario Galaxy arriverà nelle sale USA il 3 aprile 2026.

Il primo film si è rivelato una vera e propria rivelazione nel corso del 2023. L’incasso maturato a fine corsa nel Box Office è stato 1,36 miliardi di dollari, più altri 75 milioni arrivati dal mercato PVOD. Questa è la nostra recensione di Super Mario Bros – Il Film.