Super Bowl LV: il nuovo spot di Raya e l’ultimo Drago

La Disney è presente questa notte al Super Bowl LV, ed il lancio del nuovo spot di Raya e l’ultimo Drago ne è la prova.

Come è oramai noto da qualche giorno, il nuovo film d’animazione Disney sarà diffuso anche in Italia attraverso la piattaforma digitale Disney+, prima nella versione a pagamento (qui i dettagli) e successivamente da giugno per tutti gli abbonati. Trovate lo spot tv qui di seguito:

RAYA E L’ULTIMO DRAGO

PRODUZIONE: Scritto da Adele Lim (Crazy & Rich), per la regia di Paul Briggs e Dean Wellins, il film è targato Walt Disney Animation. CAST VOCALE: Cassie Steele, Awkwafina.

TRAMA: La storia è ambientata a Kumandra, una versione reinventata della Terra divisa in cinque regioni che tutte insieme formano un drago, anche se i draghi sono spariti da tempo lasciando il posto a una forza oscura e maligna. Raya è un’eroina molto forte che deve trovare l’ultimo drago per salvare il regno.

Nelle sale Usa dal 5 marzo 2021, in contemporanea anche su Disney+. In Italia dal 5 marzo a pagamento, dal 4 giugno gratuitamente.