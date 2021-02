Sundance Film Festival: i vincitori dell’edizione 2021

Questa notte sono stati assegnati gli ambiti premi del Sundance Film Festival, la celebre kermesse cinematografica ha visto trionfare CODA, dramma da poco acquisito da Apple.

Diversamente dal passato, l’edizione 2021 del Sundance quest’anno è andata in scena via web, ospitata dal colosso Youtube, e quindi senza il solito pubblico di Park City in quel di New York. Giurati e presentatori di questa edizione hanno presenziato direttamente dai salotti di casa loro, o in qualche occasione anche dalle proprie auto, e questo ovviamente a causa del protrarsi dell’emergenza Covid-19. Ciononostante la qualità dei titoli presentata è da considerare comunque alta.

A vincere il premio principale, il Gran Premio della Giuria, è stato il sorprendente CODA, pellicola da poco aquisista dal colosso Apple per una cifra importante di 25 milioni di dollari. Premiato anche il suo regista “Sian Heder” con il premio alla miglior regia drammatica. CODA è un film drammatico incentrato su uno studente del liceo figlio di due genitori affetti da sordità. Tra gli altri premi spazio per quello attoriale affidato a Clifton Collins Jr. per Jockey. Ma diamo una lettura agli altri premi qui di seguito:

SUNDANCE FILM FESTIVAL 2021

GRAND JURY PRIZES

U.S. Grand Jury Prize: Documentary: Ahmir “Questlove” Thompson for Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

U.S. Grand Jury Prize: Dramatic: Siân Heder for CODA

World Cinema Grand Jury Prize: Documentary: Jonas Poher Rasmussen for Flee

World Cinema Grand Jury Prize: Dramatic: Blerta Basholli for Hive

AUDIENCE AWARDS

Audience Award: U.S. Documentary: Ahmir “Questlove” Thompson for Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Audience Award: U.S. Dramatic: Siân Heder for CODA

Audience Award: World Cinema Dramatic: Blerta Basholli for Hive

Audience Award: World Cinema Documentary: Rintu Thomas and Sushmit Ghosh for Writing With Fire

Audience Award: NEXT: Marion Hill for Ma Belle, My Beauty

DIRECTING, SCREENWRITING AND EDITING AWARDS

Directing Award: U.S. Documentary: Natalia Almada for Users

Directing Award: U.S. Dramatic Siân Heder for CODA

Directing Award: World Cinema Documentary: Hogir Hirori for Sabaya

Directing Award: World Cinema Dramatic: Blerta Basholli for Hive Waldo Salt Screenwriting Award: U.S. Dramatic: Ari Katcher and Ryan Welch for On the Count of ThreeJonathan Oppenheim Editing Award: U.S. Documentary: Kristina Motwani and Rebecca Adorno for Homeroom

SPECIAL JURY AWARDS

U.S. Dramatic Special Jury Award for Ensemble Cast: the cast of CODA

U.S. Dramatic Special Jury Award for Best Actor: Clifton Collins Jr. for Jockey

U.S. Documentary Special Jury Award: Emerging Filmmaker: Parker Hill and Isabel Bethencourt for Cusp

U.S. Documentary Special Jury Award: Nonfiction Experimentation: Theo Anthony for All Light, Everywhere

World Cinema Documentary Special Jury Award: Vérité Filmmaking: Camilla Nielsson for President

World Cinema Documentary Special Jury Award: Impact for Change: Rintu Thomas and Sushmit Ghosh for Writing With Fire

World Cinema Dramatic Special Jury Award: Acting: was Jesmark Scicluna for Luzzu

World Cinema Dramatic Special Jury Award: Creative Vision: Baz Poonpiriya, for One for the Road

NEXT INNOVATOR PRIZE PRESENTED BY ADOBE

NEXT Innovator Prize: Dash Shaw for Cryptozoo

SHORT FILM AWARDS PRESENTED BY SOUTHWEST AIRLINES®