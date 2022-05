É arrivata l’estate su Netflix con la terza (e ultima) stagione di Summertime, la serie tv italiana basata sul bestseller Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, prodotta da Cattleya.

La terza stagione di Summertime é scritta da Enrico Audenino, Luca Giordano, Francesco Lagi e Vanessa Picciarelli, ed é stata diretta da Francesco Lagi, Marta Savina e Alessandro Tonda.

Summertime 3: trama

Pronti a vivere una nuova estate sulla riviera romagnola, Summer (Coco Rebecca Edogamhe) cerca di godersi la stagione in maniera spensierata provando a dimenticarsi di Ale (Ludovico Tersigni) che é tormentato dai sensi di colpa dopo l’incidente in pista di Lola (Amparo Piñero Guirao), mentre il suo amico Dario (Andrea Lattanzi) é felicemente innamorato di Rita (Lucrezia Guidone) e di suo figlio Davide e, si butta in un nuovo progetto lavorativo in un beach club di Cesenatico.

Dopo un anno lontani, Sofi (Amanda Campana) ed Edo (Giovanni Maini) tornano in Romagna per affrontare i cambiamenti, e aggiornare i loro amici sulle loro vite a Milano e in Germania.

Molte cose sono cambiate da quando il gruppo di ragazzi ha preso strade differenti, loro sono cambiati, e in questi mesi proveranno a ritrovare quei legami che li ha tenuti uniti le scorse estati.

Summertime 3: la nostra recensione

Al termine della stagione 2 di Summertime, lo spettatore era rimasto col fiato sospeso in attesa di conoscere e conseguenze dell’incidente in gara di Lola mentre Ale, visibilmente scosso la porta in braccio, mentre in Romagna Summer rimaneva col cuore spezzato e i suoi amici Sofi ed Edo partivano per trasformare la loro vita lontano da Cesenatico.

L’estate é tornata e con lei, la spensieratezza delle nuove amicizie come quella tra Summer e Luca , il cui primo approccio assomigli alla tipica scintilla infuocata estiva e proseguirà accompagnata dalla musica che entrambi hanno dentro di se. In estate ci si butta in nuove avventure, e Sofi, tornata dall’anno di studi di fotografia a Milano, crede di aver trovato una nuova mentore da seguire per migliorare la sua tecnica mentre cerca di riallacciare il rapporto con la sua amica; Edo, invece, ritorna da Amburgo con il compito di affrontare i proprio cari con la verità.

Uno dei pregi di Summertime, anche in questa ultima stagione, é di ricordarci come l’estate fa vivere i sentimenti al massimo, nel bene e nel male. In questi mesi, i sentimenti sono vissuti con un’intensità (quasi) maggiorata: l’amore estivo é quello della vita, e le discussioni tra amici sono le peggiori ma scompaiono come le onde sul bagnasciuga.

Summertime 3 ci presenta i suoi protagonisti cresciuti, meno impulsivi nei sentimenti e nelle decisioni della vita.

É tempo di prendere decisioni, anche importanti, di cambiare lavoro se non lo si ama e di investire le proprie energie su qualcosa più nelle proprie corde come tenta di fare Dario e come proverà a fare Ale. É arrivato il momento di smetterla di nascondersi dietro bugie e di affrontare la verità su se stessi come succede a Blue ed Edo e, allo stesso tempo qualcuno (Summer) si sentirà pronto a dover rinunciare a qualcuno a cui si è legati per vederlo davvero sereno.

Ad interrompere l’apparente quiete dei nostri protagonisti ci penseranno dei nuovi personaggi intenti ad azionare un quieto caos. Tra i nuovi ingressi nel cast di Summertime 3, troviamo Cristiano Caccamo nei panni di Luca, frontman della band ingaggiata da Dario per le sue serate che si avvicina molto a Summer riavvicinandola alla musica; Stefano Rossi Giordani é Stefano, ex amore liceale di Rita che prova a far vacillare l’unione tra Rita e Dario; Ludovica Ciaschetti interpreta Viviana, una nuova amica di Blue che l’aiuterà a comprendere più se stessa; Emilia Scarpati Fanetti é Federica, una fotografa di fama internazionale il cui lavoro incuriosisce Sofi che, vede in lei una possibile mentore con cui migliore la sua tecnica ma le farà aprire gli occhi non solo a livello professionale.

Summertime é stato un tentativo della produzione seriale italiana di far il lancio internazionale, infatti la serie ha ottenuto un buon riscontro nel mercato latino molto vicino ai gusti italiani.

Non brilla per iconicità narrativa, presentando trame semplici con cui, però lo spettatore adolescente può facilmente identificarsi grazie sopratutto all’utilizzo di una soundtrack aggiornata per ogni stagione. In Summertime 3 troviamo come gueststar sangiovanni, artista molto amato dal pubblico giovane, che si esibisce con “Scossa”.

⭐⭐⭐ Classificazione: 3 su 5.

Summertime é una teen serie che si fa guardare, con spensieratezza, la stessa dei suoi protagonisti, ha quella freschezza tipica dei ventenni e in alcune sequenze trasmette l’amarezza degli amori frantumati dei suoi protagonisti più adulti.

La terza stagione di Summertime, diretta da Francesco Lagi, Marta Savina e Alessandro Tonda, é attualmente disponibile nel catalogo di Netflix.