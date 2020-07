Summer Lovin': Brett Haley sarà il regista del prequel di Grease

Il regista Brett Haley dirigerà Summer Lovin', il film prequel di uno dei musical più amati di sempre, Grease. A scrivere la sceneggiatura sarà Leah McKendrick.

Ad annunciarlo è Deadline. Brett Haley è qui al suo primo progetto importante dopo una serie di film indipendenti come I’ll See You in My Dreams, The Hero e Hearts Beat Loud.

Nel film diretto da Randal Kleiser, con John Travolta e Olivia Newton-John, Danny e Sandy raccontano ai loro amici di un incontro estivo sulle note della canzone “Summer Night”. Summer Lovin' si focalizzerà proprio su questo incontro.

E' da tempo che la Paramount lavora a questo progetto e pare che ci creda a tal punto da sperare che si possa dare vita a un nuovo franchise.