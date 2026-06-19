Sul tuo cadavere: recensione della commedia horror su Prime Video

Il catalogo di Prime Video si è arricchito nelle settimane scorse di un nuovo titolo che si inserisce perfettamente nel flusso delle uscite estive pensate per l’intrattenimento immediato: Sul tuo cadavere.

Diretto da Jorma Taccone, il film si presenta come una commedia nera e ultraviolenta che schiera un cast di richiamo guidato da Jason Segel e Samara Weaving, immergendoli in un weekend isolato che si trasforma rapidamente in un bagno di sangue. L’idea di base, pur non essendo chiaramente originale, punta su un meccanismo classico: due coniugi profondamente infelici decidono di passare qualche giorno in una baita nel bosco. Il riavvicinamento, tuttavia, è solo una facciata, poiché entrambi hanno pianificato segretamente l’omicidio del partner per liberarsi l’uno dell’altro.

Questa è la nostra recensione.

Un matrimonio disfunzionale spezzato da soluzioni gore fuori luogo

Nonostante le premesse, ciò che ne viene fuori in Sul tuo cadavere è un racconto dal ritmo volutamente attuale, dove la tensione emotiva tra i due coniugi si alterna a una varietà di espedienti comici volti a intrattenere gli appassionati di genere. Al di là degli evidenti limiti, sottolineati da alcune scelte di messa in scena sopra le righe, s’intuisce la volontà del regista di mettere al centro dell’attenzione problematiche comuni all’interno di un qualsiasi rapporto di coppia deteriorato, il tutto ovviamente amplificato per dare al pubblico il massimo intrattenimento.

Il parallelismo con un cult intramontabile come La Guerra dei Roses (il remake Roses ora su Disney+) è chiaramente visibile nel testo, ma è evidente che ci troviamo di fronte a due film che partono dalle stesse premesse per raggiungere poi obiettivi completamente differenti. Se la satira matrimoniale funziona e intrattiene, la pellicola offre però anche qualche momento gore decisamente troppo accentuato e fuori luogo, che rischia di stonare con l’ironia di fondo e superare il puro realismo della commedia.

A salvare l’operazione interviene un comparto attoriale decisamente in forma. La chimica tra i due interpreti è forse il vero fulcro del successo di questa commedia nera, l’elemento portante che eleva la pellicola rispetto alla media dei prodotti riempitivi da catalogo.

L’evoluzione di Jason Segel e la conferma di Samara Weaving

Sul fronte recitativo, Samara Weaving si conferma ancora una volta un’autentica certezza assoluta e un’esperta del genere (prossimamente su Disney+ con Finchè morte non ci Separi 2). La sua presenza scenica in Sul tuo cadavere è incredibile, capace di dominare la scena con una grinta memorabile. Accanto a lei, Jason Segel si rende protagonista di un’evoluzione artisticamente importante e sorprendente: l’attore non si limita a portare la sua tipica e collaudata carica di comicità, ma riesce a infondere nel suo personaggio una profondità emotiva inaspettata che rende il conflitto matrimoniale stranamente tangibile.

In definitiva, Sul tuo cadavere si rivela una piccola chicca che, al netto dei suoi limiti strutturali e di una regia a tratti scolastica, riesce a centrare l’obiettivo principale: intrattenere e divertire. Un prodotto ideale da vedere e godere in una calda serata d’estate per staccare la spina.

Sul tuo cadavere è attualmente disponibile sul catalogo di Prime Video.

Sul tuo cadavere: recensione della commedia horror su Prime Video Regista: Jorma Taccone Data di creazione: 2026-06-19 11:23 Valutazione dell'editor

3