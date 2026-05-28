La piattaforma Apple TV ha svelato il trailer della seconda stagione di Sugar, l’acclamata serie investigativa dalle forti tinte neo-noir (rinnovata a gennaio) che vede come protagonista e produttore esecutivo il candidato agli Emmy Colin Farrell.

Il nuovo capitolo dello show, strutturato su un totale di otto episodi complessivi, farà il suo debutto globale in esclusiva il prossimo 19 giugno con la distribuzione del primo episodio, per poi proseguire con un rilascio a cadenza settimanale ogni venerdì fino all’appuntamento con il finale di stagione fissato per il 7 agosto.

L’opera si è imposta fin dal suo esordio come una rilettura contemporanea, colta e originale di uno dei generi più iconici e radicati nella storia della letteratura, della televisione e del cinema: il racconto classico del detective privato hardboiled. La prima stagione completa, tuttora disponibile per il recupero in streaming sulla piattaforma, era stata accolta con grande entusiasmo dalla critica specializzata, che l’aveva definita come uno dei migliori thriller di genere degli ultimi anni, lasciando il pubblico a bocca aperta grazie a uno dei più grandi colpi di scena della recente storia televisiva.

Il nuovo caso di John Sugar e la rivoluzione nel cast della serie Apple TV

La trama di questa seconda stagione segna il ritorno sul campo dell’investigatore di Los Angeles John Sugar, cinefilo incallito ed enigmatico uomo d’azione. Questa volta, il protagonista si ritroverà alle prese con un caso inedito e ramificato: si metterà sulle tracce del fratello maggiore di un giovane pugile emergente, mentre parallelamente non smetterà di portare avanti la dolorosa e personale ricerca della sua amata sorella scomparsa. Man mano che i dettagli dell’indagine inizieranno a incastrarsi, emergerà una pericolosa cospirazione radicata su scala cittadina che costringerà Sugar a fare i conti con i propri demoni interiori per rispondere a un quesito morale decisivo: fin dove sarà disposto a spingersi per fare la cosa giusta?

Oltre alla presenza magnetica di Colin Farrell, la seconda stagione di Sugar presenterà un cast quasi completamente rinnovato per adattarsi alla nuova linea narrativa antologica. Tra i nuovi volti che affiancheranno il protagonista spiccano i nomi di Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly e Sasha Calle, con la partecipazione straordinaria della guest star speciale Shea Whigham. I nuovi episodi promettono di mantenere intatta quell’atmosfera fumosa e psicologica che ha decretato il successo della produzione, trascinando lo spettatore nel cuore oscuro della California.

A guidare il team creativo dietro le quinte in qualità di showrunner troviamo Sam Catlin, impegnato anche nelle vesti di produttore esecutivo per la Short Drive Entertainment. La produzione esecutiva è completata da Audrey Chon e Simon Kinberg per la Genre Films (nell’ambito dell’accordo globale che lega Kinberg ad Apple TV), affiancati dallo stesso Colin Farrell, Scott Greenberg e Chip Vucelich, che portano avanti il progetto originariamente creato da Mark Protosevich per la stagione televisiva 2026.

Per vedere il nuovo trailer, recuperare i vecchi episodi e rimanere aggiornati su tutte le produzioni originali della piattaforma, visita il nostro hub ufficiale dedicato ad Apple TV.