L’attesa è finita, la premiatissima serie tv The Crown da oggi è tornata su Netflix con la sua terza stagione.

Dopo due stagioni osannate da critica e pubblico, ed una quarta già in fase di sviluppo attivo, la serie tv storica The Crown si affaccia nuovamente nelle case dei clienti Netflix, e l’obiettivo è ovviamente continuare ad appassionare.

Questa mattina i canali social hanno annunciato il rilascio dei nuovi episodi con un nuovo spot. Lo potete apprezzare qui di seguito.

Tutti pronti all’Inchino. La Regina è tornata. La terza stagione di #TheCrown è finalmente disponibile. pic.twitter.com/bEvV4Cx0rb — Netflix Italia (@NetflixIT) November 17, 2019

The Crown (Terza Stagione)

The Crown 3 è stato sviluppato da Peter Morgan. Nel cast Tobias Menzies, Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Matthew Goode, Jodi Balfour, Anton Lesser, Michael C. Hall, Joshua O’Connor, Gillian Anderson (dalla quarta stagione).

La Sinossi. La serie TV originale Netflix The Crown racconta la storia del regno della regina Elisabetta II, nel momento in cui il fragile ordine stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale si spezza. Basato sulla commedia vincitrice di molti premi The Audience, la serie riunisce il creatore e scrittore Peter Morgan (The Queen, Frost/Nixon), il regista Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) e il produttore Andy Harries (The Queen).

La terza stagione arriverà su Netflix dal 17 novembre 2019.

La quarta stagione è attualmente in via di sviluppo.