Stuart Fails To Save The Universe: Ecco il primo teaser trailer

Stuart Fails To Save The Universe, la nuova serie che nasce come spin off di The Big Bang Theory, ha finalmente il suo primo teaser trailer dove viene mostrato per la prima volta l’imbranato e divertente Stuart Bloom in un’avventura tutta sua.

Lo nuova serie è un progetto HBO Max in 10 episodi dal netto sapore sci fi, dove Kevin Sussman, riprendendo il ruolo dell’amato proprietario del negozio di fumetti visto in The Big Bang Theory, sarà costretto a viaggiare tra le intricate e infinite linee temporali parallele.

Stuart Fails To Save The Universe: Note di produzione

Stuart Fails To Save The Universe è prodotta da Chuck Lorre Productions in associazione con Warner Bros. Television. Quali produttori esecutivi troviamo Zak Penn, oltre ai creatori originali Chuck Lorre e Bill Prady, la cui presenza garantisce la continuità dello spirito e dell’umorismo che hanno decretato il successo della serie madre. Nel cast rivedremo Lauren Lapkus sempre nei panni di Denise, la fidanzata di Stuart. inoltre Brian Posehn in quelli di Bert Kibbler e, infine, John Ross Bowie il quale ricoprirà, come sempre, il ruolo di Barry Kripke.

La serie debuttera su HBO Max il 23 luglio prossimo

IL TEASER TRAILER

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