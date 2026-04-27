Il mondo dei nerd è in fermento: HBO Max, durante il CCXP Mexico, ha annunciato che il personaggio più sottovalutato di The Big Bang Theory, Stuart Bloom, sta per diventare il protagonista assoluto di una serie tutta sua.

Stuart Fails To Save The Universe: Trama e Anticipazioni

Lo show si intitola “Stuart Fails To Save The Universe” ed è un progetto che promette di stravolgere i canoni della sitcom originale per abbracciare il genere sci-fi. A differenza della serie madre, questo spin-off non sarà una sitcom registrata in studio con il pubblico, ma un’avventura cinematografica in 10 episodi prodotta per HBO Max.

La storia prende il via da un classico incidente domestico nel laboratorio di Pasadena: Stuart (interpretato da Kevin Sussman) danneggia accidentalmente un dispositivo sperimentale creato da Sheldon e Leonard. L’errore scatena il caos nelle linee temporali, costringendo il timido proprietario della fumetteria a viaggiare tra realtà parallele.

Per salvare l’esistenza, Stuart non sarà solo. Il suo improbabile team di “eroi” comprende la sua fidanzata Denise, Bert, il geologo dall’ironia tagliente e lo storico rivale di Sheldon Barry Kripke.

Sicuramente sarà per fan di The Big Bang Theory una grossa sorpresa, potendo guardare i loro vecchi beniamini nelle loro versioni alternative.

La notizia più interessante è il cambio di tono. La colonna sonora è firmata da Danny Elfman (il compositore di Batman e Mercoledì), il che suggerisce un’atmosfera un po’ più cupa e bizzarra. Niente pubblico in sala, niente battute a raffica: sarà una commedia “single-camera” che punta tutto sull’avventura e sull’assurdità della situazione.

Le prime immagini

Il Poster

In breve: Stuart è l’ultima persona a cui affideresti le chiavi dell’universo. Ed è esattamente per questo che la serie si prospetta esilarante.