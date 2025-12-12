Street Fighter | Sneak Peek e characters poster dal film

Il film ispirato alla saga di videogiochi Street Fighter ha offerto un gustoso aggiornamento dall’evento annuale Game Awards.

Durante l’evento dedicato al settore videoludico, infatti, il cast del film Street Fighter ha sorpreso i presenti regalando la visione di un primo straordinario sneak peek. Gli attori che hanno presenziato durante il Game Awards sono Noah Centineo (Ken), Andrew Koji (Ryu), Callina Liang (Chun-Li), Joe “Roman Reigns” Anoa’i (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Andrew Schulz (Dan), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Rayna Vallandingham (Juli), Mel Jarson (Cammy) e Jason Momoa (Blanka/produttore).

Oltre allo sneak peek sono stati rivelati anche i characters poster del film, li trovate in fondo alla pagina.

Street Fighter | Primo Sneak Peek dal Film

Qual è la trama del film Street Fighter

1993. Un’epoca di sale giochi, monete consumate e leggende nate a colpi di joystick. Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo), Street Fighters un tempo inseparabili, oggi sono lontani, divisi da scelte e ferite mai rimarginate. Il destino li richiama sul ring quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li arruola per il nuovo World Warrior Tournament: un torneo spietato dove i pugni decidono il futuro e la furia riscrive il destino.

Ma dietro lo spettacolo della battle royale si muove un’ombra. Una cospirazione letale che costringerà Ryu e Ken non solo a combattere tra loro, ma a guardare in faccia i demoni del passato. Perché qui non esistono seconde possibilità: se perdi, è GAME OVER.

Diretto da Kitao Sakurai, Street Fighter porta l’energia pura dell’arcade sul grande schermo, tra Hadouken che fendono l’aria, roundhouse che fanno tremare il pavimento e un cast di personaggi iconici pronti a tornare leggenda. Il passato è la miccia. Il futuro è il combattimento.

Il cast di Street Fighter

Andrew Koji come Ryu, Callina Liang come Chun-Li, come anticipato Centineo come Ken, Jason Momoa come Blanka, Roman Reigns come Akuma, Orville Peck come Vega, Andrew Schulz come Dan Hibiki e Curtis “50 Cent” Jackson come Balrog. Ed ancora David Dastmalchian come M. Bison e Cody Rhodes come Guile. Di recente, inoltre, si sono aggiunti Hirooki Goto nel ruolo di E. Honda e la star d’azione indiana Vidyut Jammwal nel ruolo di Dhalsim. Legendary Pictures e Capcom co-producono.

Quando uscirà al cinema il nuovo film Street Fighter?

Il film Street Fighter uscirà al cinema il 16 ottobre 2026. Legendary Pictures e Capcom hanno stretto un accordo di distribuzione globale con Paramount Pictures.

Street Fighter | I Characters Poster

Street Fighter | Dalla sala giochi al cinema

Street Fighter è uno dei franchise videoludici di combattimento più amati di sempre, ma anche tra i più longevi. Il primo storico capitolo è approdato nelle sale giochi nel 1987, raggiungendo il culmine col secondo straordinario capitolo nel 1991. Il franchise ha venduto 49 milioni di unità in tutto il mondo, con un nuovo capitolo, il sesto, uscito il 6 giugno. Hollywood ha portato al cinema un adattamento nel 1994, il film divenne un piccolo cult per gli appassionati senza però diventare un successo clamoroso al botteghino, nel 2009 “The Legend of Chun-Li” ha ottenuto discrete recensioni, ma è passato quasi inosservato al botteghino.