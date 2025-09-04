La produzione del nuovo film ispirato alla serie di videogiochi Street Fighter è ufficialmente partita.

Dopo anni di lunga attesa, era il 1994 quando Jean-Claude Van Damme portava al cinema un eroico Guile, il progetto legato al nuovo adattamento firmato Legendary Pictures/Capcom di Street Fighter è praticamente partito.

Nella tarda serata di oggi, infatti, i canali social ufficiali del film hanno svelato i tantissimi characters poster a tema legati ai tanti protagonisti del film, svelando tra l’altro gli ultimi interpreti di un cast composto da stelle hollywoodiane e non. Gli ultimi attori ad essere annunciati sono stati Rayna Vallandingham come Juli, Olivier Richters come Zangief, Mel Jarnson come Cammy ed Eric André come Don Sauvage.

Street Fighter Movie | Legendary Pictures

Quali sono gli altri interpreti del film Street Fighter?

Andrew Koji come Ryu, Callina Liang come Chun-Li, come anticipato Centineo come Ken, Jason Momoa come Blanka, Roman Reigns come Akuma, Orville Peck come Vega, Andrew Schulz come Dan Hibiki e Curtis “50 Cent” Jackson come Balrog. Ed ancora David Dastmalchian come M. Bison e Cody Rhodes come Guile. Di recente, inoltre, si sono aggiunti Hirooki Goto nel ruolo di E. Honda e la star d’azione indiana Vidyut Jammwal nel ruolo di Dhalsim. Street Fighter sarà diretto dal regista Kitao Sakurai. Legendary Pictures e Capcom co-producono.

Quale sarà la trama del nuovo film Street Fighter?

La trama del film viene descritta da Deadline così: “Il film è ambientato nel 1993. Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo), ex combattenti di Street Fighter, vengono catapultati di nuovo in combattimento quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li recluta per il successivo World Warrior Tournament: un brutale scontro di pugni, destino e furia. Ma dietro questa battaglia reale si cela una cospirazione mortale che li costringe a scontrarsi tra loro e con i demoni del loro passato. E se non ci riescono, è GAME OVER!”

Quando uscirà al cinema il nuovo film Street Fighter?

Il film Street Fighter uscirà al cinema il 16 ottobre 2026. Legendary Pictures e Capcom hanno stretto un accordo di distribuzione globale con Paramount Pictures.

Street Fighter | Dalla sala giochi al cinema

Street Fighter è uno dei franchise videoludici di combattimento più amati di sempre, ma anche tra i più longevi. Il primo storico capitolo è approdato nelle sale giochi nel 1987, raggiungendo il culmine col secondo straordinario capitolo nel 1991. Il franchise ha venduto 49 milioni di unità in tutto il mondo, con un nuovo capitolo, il sesto, uscito il 6 giugno. Hollywood ha portato al cinema un adattamento nel 1994, il film divenne un piccolo cult per gli appassionati senza però diventare un successo clamoroso al botteghino, nel 2009 “The Legend of Chun-Li” ha ottenuto discrete recensioni, ma è passato quasi inosservato al botteghino.