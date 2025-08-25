Legendary Pictures sta preparando minuziosamente la sua prossima avventura nel mondo dei videogames con Street Fighter.

Il nuovo film in live-action, diretto da Kitao Sakurai, prevede di portare molto presto sul set una serie di stelle hollywoodiane – e non solo – tra queste anche Noah Centineo, l’attore che attualmente è nelle nostre sale col film “Warfare – Tempo di guerra“. Ed è proprio Centineo che ha offerto questa sera un piccolo aggiornamento in attesa dell’inizio delle riprese mostrando look e muscoli.

Chi interpreta Noah Centineo nel film Street Fighter?

L’attore Noah Centineo nel film Street Fighter darà volto e muscoli a Ken, il guerriero di strada proveniente dagli Stati Uniti d’America, nonché celebre amico/nemico di Ryu, altro grande protagonista della famosa saga videoludica targata Capcom. E di fatto, dall’immagine è possibile intravedere in parte il look di Centineo, tra muscoli e capigliatura bionda.

Le riprese del film si terranno in Australia il prossimo agosto. Non è ancora stata fissata una data di uscita per il film.

Quali sono gli altri interpreti del film Street Fighter?

Andrew Koji come Ryu, Callina Liang come Chun-Li, come anticipato Centineo come Ken, Jason Momoa come Blanka, Roman Reigns come Akuma, Orville Peck come Vega, Andrew Schulz come Dan Hibiki e Curtis “50 Cent” Jackson come Balrog. Ed ancora David Dastmalchian come M. Bison e Cody Rhodes come Guile. Di recente, inoltre, si sono aggiunti Hirooki Goto nel ruolo di E. Honda e la star d’azione indiana Vidyut Jammwal nel ruolo di Dhalsim.

Street Fighter sarà diretto dal regista Kitao Sakurai. Legendary Pictures e Capcom co-producono.

Street Fighter | Dalla sala giochi al cinema

Street Fighter è uno dei franchise videoludici di combattimento più amati di sempre, ma anche tra i più longevi. Il primo storico capitolo è approdato nelle sale giochi nel 1987, raggiungendo il culmine col secondo straordinario capitolo nel 1991. Il franchise ha venduto 49 milioni di unità in tutto il mondo, con un nuovo capitolo, il sesto, uscito il 6 giugno. Hollywood ha portato al cinema un adattamento nel 1994, il film divenne un piccolo cult per gli appassionati senza però diventare un successo clamoroso al botteghino, nel 2009 “The Legend of Chun-Li” ha ottenuto discrete recensioni, ma è passato quasi inosservato al botteghino.