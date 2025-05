Il videogame di successo Street Fighter continua la sua lunga strada verso le sale cinematografiche.

L’adattamento cinematografico di Street Fighter potrebbe aver trovato quest’oggi alcuni dei suoi primi interpreti. Secondo Deadline, infatti, lo studios sembra aver contattato Andrew Koji (Bullet Train), Jason Momoa (A Minecraft Movie), Noah Centineo (Warfare) e Roman Reigns (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) per ruoli al momento non rivelati.

Lo scorso marzo il film è stato rimosso dal listino Sony Pictures, ma era evidente che si trattasse di un’operazione strategica da parte di Legendary Pictures messa in atto per lavorare sotto traccia e senza particolari pressioni. Ora, con i primi nomi legati al casting, è probabile che nuovi aggiornamenti saranno pubblicati con più frequenza.

In attesa di nuove conferme, ricordiamo che Legendary Pictures ha scelto Kitao Sakurai (Bad Trip) come regista al posto dei fratelli Philippou (Talk to Me), e che Capcom avrà un ruolo chiave nel processo di produzione del film.

Street Fighter | Un gioco divenuto leggenda

Street Fighter è uno dei franchise videoludici di combattimento più amati di sempre, ma anche tra i più longevi. Il primo storico capitolo è approdato nelle sale giochi nel 1987, raggiungendo il culmine col secondo straordinario capitolo nel 1991. Il franchise ha venduto 49 milioni di unità in tutto il mondo, con un nuovo capitolo, Street Fighter 6, in uscita il 6 giugno. Hollywood ha portato al cinema un adattamento nel 1994, il film divenne un piccolo cult per gli appassionati senza però diventare un successo clamoroso al botteghino, nel 2009 “Street Fighter: The Legend of Chun-Li” ha ottenuto discrete recensioni, ma è passato quasi inosservato al botteghino.