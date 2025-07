Street Fighter | Trovato l’interprete nel film di Guile

Il casting del film ispirato al videogame di successo Street Fighter è in pieno svolgimento, e l’inizio delle riprese si avvicina sempre di più.

Appreso ieri che David Dustmalchian ha ottenuto il ruolo del villain Mr Bison, questa mattina un nuovo rapporto di Nexus Point News ha riferito che la star di WWE “Cody Rodhes” è in trattative per vestire i panni militari di Guile, l’iconico colonnello dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti interpretato da Jean Claude Van Damme nel film del 1994.

Se le trattative dovessero andare a buon fine, per il nuovo film Street Fighter si tratterebbe del secondo wrestler professionista a far parte del cast, l’altro è infatti Roman Reigns che, come da precedenti aggiornamenti, vestirà i panni di Akuma.

Riguardo gli altri membri del cast, SuperHeroHype ha fatto un po’ di chiarezza. Di fatto, Andrew Koji vestirà i panni di Ryu, Callina Liang sarà Chun-Li , Noah Centineo sarà Ken, Jason Momoa interpreterà Blanka, Roman Reigns come anticipato sarà Akuma, Orville Peck interpreterà Vega, Andrew Schulz avrà il ruolo di Dan Hibiki e Curtis “50 Cent” Jackson quello di Balrog.

La produzione del film inizierà nel mese di agosto dall’Australia. Street Fighter sarà portato sul grande schermo dal regista Kitao Sakurai. Legendary Pictures e Capcom co-producono.

Street Fighter | Un gioco divenuto leggenda

Street Fighter è uno dei franchise videoludici di combattimento più amati di sempre, ma anche tra i più longevi. Il primo storico capitolo è approdato nelle sale giochi nel 1987, raggiungendo il culmine col secondo straordinario capitolo nel 1991. Il franchise ha venduto 49 milioni di unità in tutto il mondo, con un nuovo capitolo, Street Fighter 6, in uscita il 6 giugno. Hollywood ha portato al cinema un adattamento nel 1994, il film divenne un piccolo cult per gli appassionati senza però diventare un successo clamoroso al botteghino, nel 2009 “Street Fighter: The Legend of Chun-Li” ha ottenuto discrete recensioni, ma è passato quasi inosservato al botteghino.