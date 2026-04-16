Inserite il gettone e preparatevi: la leggenda delle sale giochi sta per invadere il grande schermo con una forza d’urto senza precedenti. Paramount Pictures Italia ha rilasciato il primo trailer italiano ufficiale di Street Fighter, il reboot cinematografico basato sull’iconico franchise Capcom che promette di cancellare ogni ricordo delle precedenti versioni e riportare l’energia pura degli arcade al cinema.

Diretto da Kitao Sakurai, il film ci riporta alle radici del mito. Al centro della storia troviamo Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo), un tempo compagni inseparabili e oggi divisi da cicatrici profonde. La loro strada si incrocia nuovamente quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li arruola per partecipare al World Warrior Tournament: un brutale torneo “battle royale” dove ogni scontro decide il destino del mondo. Ma dietro le quinte del torneo si nasconde l’ombra della Shadaloo e una cospirazione letale che costringerà i lottatori a unire le forze contro i demoni del passato.

Da Jason Momoa a Roman Reigns: un cast di icone per il torneo finale

Il trailer svela un cast incredibile che mescola star di Hollywood e campioni del ring. Jason Momoa, qui anche in veste di produttore, appare irriconoscibile e brutale nel ruolo di Blanka, mentre le star della WWE Roman Reigns e Cody Rhodes vestono rispettivamente i panni del temibile Akuma e del colonnello Guile. A dare il volto al leggendario villain M. Bison è il carismatico David Dastmalchian.

Dalle prime immagini, il film sembra aver catturato perfettamente l’estetica e la dinamicità del videogioco: dagli Hadouken che fendono l’aria ai calci rotanti che fanno tremare il pavimento, ogni frame trasuda rispetto per il materiale originale.

Se questo annuncio vi ha entusiasmato, non perdetevi le ultime novità sul nuovo Resident Evil di Zach Cregger presentate proprio in questi giorni al CinemaCon, confermando l’epoca d’oro degli adattamenti videoludici.

Adattamenti Videoludici: Dal Joystick alla Sala

Per guardare il trailer ufficiale, analizzare tutte le mosse speciali del cast e restare aggiornato sulle prossime uscite targate Capcom, visita il nostro HUB dedicato:

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