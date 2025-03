Street Fighter | Il film rimosso dal listino Sony

Sony Pictures ha fatto sapere di aver rimosso il film Street Fighter dal proprio listino uscite.

Inizialmente atteso per il 26 marzo 2026, attraverso un accordo tra Sony e Legendary Pictures, il nuovo adattamento del famoso videogame Capcom al momento non rientra nei piani futuri del colosso hollywoodiano. La notizia, confermata dal the Hollywood Reporter questa mattina, arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan che, solo nel mese di settembre, avevano scoperto che il film aveva trovato un nuovo regista (Kitao Sakurai).

Film cancellato? Ancora non è detta l’ultima parola visto che, così come accaduto per Lionsgate e Saw XI questa mattina, potrebbe trattarsi solo di una riorganizzazione di idee prima di procedere con la produzione vera e propria. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti.

Street Fighter | In Breve

Street Fighter è uno dei franchise videoludici di combattimento più amati di sempre, ma anche tra i più longevi. Il primo storico capitolo è approdato nelle sale giochi nel 1987, raggiungendo il culmine col secondo straordinario capitolo nel 1991. Il franchise ha venduto 49 milioni di unità in tutto il mondo, con un nuovo capitolo, Street Fighter 6, in uscita il 6 giugno. Hollywood ha portato al cinema un adattamento nel 1994, il film divenne un piccolo cult per gli appassionati senza però diventare un successo clamoroso al botteghino, nel 2009 “Street Fighter: The Legend of Chun-Li” ha ottenuto discrete recensioni, ma è passato quasi inosservato al botteghino.