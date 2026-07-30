L’attesa per il ritorno sul grande schermo di uno dei franchise videoludici più amati di sempre si fa sempre più rovente. Paramount Pictures e Legendary Entertainment hanno rilasciato una nuova, spettacolare clip in anteprima dal film live-action di Street Fighter.
Il video mostra un duello brutale e frenetico tra il feroce Blanka, interpretato da Jason Momoa, e il leggendario Ryu, interpretato da Andrew Koji. La pellicola, sviluppata e prodotta in stretta collaborazione con Capcom, debutterà nei cinema di tutto il mondo il prossimo 16 ottobre 2026.
Il torneo World Warrior del 1993 e lo scontro tra iconici guerrieri
Diretto da Kitao Sakurai, il lungometraggio è ambientato nel 1993 e segue le vicende dei due ex compagni d’armi Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo). Quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li recluta per partecipare al nuovo World Warrior Tournament, i due si ritrovano catapultati in uno scontro spietato tra pugni, destino e furia. Dietro la competizione organizzata dal malvagio M. Bison (David Dastmalchian) si nasconde tuttavia una mortale cospirazione che costringerà i guerrieri ad affrontare non solo i propri avversari, ma anche i demoni del loro passato.
Il ricco cast corale include anche Cody Rhodes nel ruolo di Guile, Curtis ’50 Cent’ Jackson nei panni di Balrog e Vidyut Jammwal in quelli di Dhalsim. Con oltre 55 milioni di copie vendute dal 1987 a oggi, l’iconica saga picchiaduro si prepara così a conquistare le sale con una sequenza di combattimenti visceralmente fedele al videogioco.
Ricordi il primo assaggio del film?
Se vuoi fare un ripasso di dove tutto è iniziato e rivedere le prime immagini esclusive mostrate in anteprima, abbiamo la memoria fresca. Riguarda il primo trailer ufficiale di Street Fighter rilasciato ad aprile nel nostro articolo dedicato!
Scheda Tecnica e Appendice Finale
- Titolo originale: Street Fighter
- Regia: Kitao Sakurai
- Sceneggiatura: Non specificata
- Cast: Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Callina Liang, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Curtis ’50 Cent’ Jackson, Vidyut Jammwal
- Produzione: Legendary Entertainment, Capcom, Paramount Pictures
- Distribuzione: Paramount Pictures
- HUB di riferimento: Film/Serie tv da Videogames
Scopri di più da Universal Movies
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.