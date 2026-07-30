L’attesa per il ritorno sul grande schermo di uno dei franchise videoludici più amati di sempre si fa sempre più rovente. Paramount Pictures e Legendary Entertainment hanno rilasciato una nuova, spettacolare clip in anteprima dal film live-action di Street Fighter.

Il video mostra un duello brutale e frenetico tra il feroce Blanka, interpretato da Jason Momoa, e il leggendario Ryu, interpretato da Andrew Koji. La pellicola, sviluppata e prodotta in stretta collaborazione con Capcom, debutterà nei cinema di tutto il mondo il prossimo 16 ottobre 2026.

Il torneo World Warrior del 1993 e lo scontro tra iconici guerrieri

Diretto da Kitao Sakurai, il lungometraggio è ambientato nel 1993 e segue le vicende dei due ex compagni d’armi Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo). Quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li recluta per partecipare al nuovo World Warrior Tournament, i due si ritrovano catapultati in uno scontro spietato tra pugni, destino e furia. Dietro la competizione organizzata dal malvagio M. Bison (David Dastmalchian) si nasconde tuttavia una mortale cospirazione che costringerà i guerrieri ad affrontare non solo i propri avversari, ma anche i demoni del loro passato.

Il ricco cast corale include anche Cody Rhodes nel ruolo di Guile, Curtis ’50 Cent’ Jackson nei panni di Balrog e Vidyut Jammwal in quelli di Dhalsim. Con oltre 55 milioni di copie vendute dal 1987 a oggi, l’iconica saga picchiaduro si prepara così a conquistare le sale con una sequenza di combattimenti visceralmente fedele al videogioco.

Ricordi il primo assaggio del film?

Se vuoi fare un ripasso di dove tutto è iniziato e rivedere le prime immagini esclusive mostrate in anteprima, abbiamo la memoria fresca. Riguarda il primo trailer ufficiale di Street Fighter rilasciato ad aprile nel nostro articolo dedicato!

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Street Fighter

Street Fighter Regia: Kitao Sakurai

Kitao Sakurai Sceneggiatura: Non specificata

Non specificata Cast: Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Callina Liang, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Curtis ’50 Cent’ Jackson, Vidyut Jammwal

Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Callina Liang, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Curtis ’50 Cent’ Jackson, Vidyut Jammwal Produzione: Legendary Entertainment, Capcom, Paramount Pictures

Legendary Entertainment, Capcom, Paramount Pictures Distribuzione : Paramount Pictures

: Paramount Pictures HUB di riferimento: Film/Serie tv da Videogames