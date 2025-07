Street Fighter | David Dastmalchian sarà Mr Bison nel film

David Dastmalchian ha ottenuto il ruolo chiave di Mr Bison nel prossimo adattamento Legendary del videogame di successo Street Fighter.

Il casting dell’atteso film ispirato al celebre videogame Capcom ha offerto nelle ultime ore un aggiornamento importante, non fosse altro per il volto del personaggio interessato. Un nuovo articolo di Deadline, infatti, ha riferito che David Dastmalchian è salito a bordo del progetto Street Fighter per dare vita al leggendario villain Mr Bison. Nessun commento da Legendary Pictures è stato al momento offerto in merito alla notizia.

Per Dastmalchian si tratta del ruolo più importante in oltre 20 anni di onorata carriera. Di recente si è fatto apprezzare per l’ottima interpretazione offerta in Late Night with the Devil, horror indie acclamato dalla critica anche grazie alla sua interpretazione. Con lui, nel cast spiccano ad oggi i volti di Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns, Orville Peck, Curtis “50 Cent” Jackson e Andrew Schulz.

Street Fighter sarà portato sul grande schermo dal regista Kitao Sakurai.

Street Fighter | Un gioco divenuto leggenda

Street Fighter è uno dei franchise videoludici di combattimento più amati di sempre, ma anche tra i più longevi. Il primo storico capitolo è approdato nelle sale giochi nel 1987, raggiungendo il culmine col secondo straordinario capitolo nel 1991. Il franchise ha venduto 49 milioni di unità in tutto il mondo, con un nuovo capitolo, Street Fighter 6, in uscita il 6 giugno. Hollywood ha portato al cinema un adattamento nel 1994, il film divenne un piccolo cult per gli appassionati senza però diventare un successo clamoroso al botteghino, nel 2009 “Street Fighter: The Legend of Chun-Li” ha ottenuto discrete recensioni, ma è passato quasi inosservato al botteghino.