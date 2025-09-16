Street Fighter | 50 Cent mostra il look da Balrog

Le riprese del film ispirato al videogioco Street Fighter sono partite da pochissimo, ed è già tempo di aggiornamenti dal set.

Questa mattina, a tal proposito, Curtis “50 Cent” Jackson ha offerto ai suoi followers un assaggio del look che utilizzerà per portare al cinema il famoso pugile Balrog. Nei due video diffusi sul social network “X”, inoltre il divo mostra anche il grado di preparazione fisica raggiunto nel corso della sua preparazione. Anche Noah Centineo ha utilizzato i social per mostrare il suo look da Ken (trovate l’immagine in questo nostro articolo).

“Non mi aspetto che tu capisca il mio livello di disciplina, ma guardalo, è divertente. Street Fighter in arrivo, poi Street Fighter II BALROG! Tutte le strade portano a Shreveport“, è il messaggio che ha accompagnato il post di 50 Cent.

Work hard when they hardly working, and they will be surprised at the outcome. I hit a 🥷🏾he gonna see a white light and hear Jesus say come to me child. LOL Street Fighter coming soon • https://t.co/WtNREs3AKy pic.twitter.com/fXdjzcysQj — 50cent (@50cent) September 14, 2025

I don’t expect you to understand my level of discipline but watch it, it’s entertaining. Street Fighter Coming soon, then Street Fighter ll BALROG! All Roads Lead to Shreveport • https://t.co/WtNREs3AKy pic.twitter.com/FyirkQUMhV — 50cent (@50cent) September 13, 2025

Quali sono gli altri interpreti del film Street Fighter?

Andrew Koji come Ryu, Callina Liang come Chun-Li, come anticipato Centineo come Ken, Jason Momoa come Blanka, Roman Reigns come Akuma, Orville Peck come Vega, Andrew Schulz come Dan Hibiki e Curtis “50 Cent” Jackson come Balrog. Ed ancora David Dastmalchian come M. Bison e Cody Rhodes come Guile. Di recente, inoltre, si sono aggiunti Hirooki Goto nel ruolo di E. Honda e la star d’azione indiana Vidyut Jammwal nel ruolo di Dhalsim. Street Fighter sarà diretto dal regista Kitao Sakurai. Legendary Pictures e Capcom co-producono.

Quale sarà la trama del nuovo film Street Fighter?

La trama del film Street Fighter recita “Il film è ambientato nel 1993. Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo), ex combattenti di Street Fighter, vengono catapultati di nuovo in combattimento quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li recluta per il successivo World Warrior Tournament: un brutale scontro di pugni, destino e furia. Ma dietro questa battaglia reale si cela una cospirazione mortale che li costringe a scontrarsi tra loro e con i demoni del loro passato. E se non ci riescono, è GAME OVER!”

Quando uscirà al cinema il nuovo film Street Fighter?

Il film Street Fighter uscirà al cinema il 16 ottobre 2026. Legendary Pictures e Capcom hanno stretto un accordo di distribuzione globale con Paramount Pictures.

Street Fighter | Dalla sala giochi al cinema

Street Fighter è uno dei franchise videoludici di combattimento più amati di sempre, ma anche tra i più longevi. Il primo storico capitolo è approdato nelle sale giochi nel 1987, raggiungendo il culmine col secondo straordinario capitolo nel 1991. Il franchise ha venduto 49 milioni di unità in tutto il mondo, con un nuovo capitolo, il sesto, uscito il 6 giugno. Hollywood ha portato al cinema un adattamento nel 1994, il film divenne un piccolo cult per gli appassionati senza però diventare un successo clamoroso al botteghino, nel 2009 “The Legend of Chun-Li” ha ottenuto discrete recensioni, ma è passato quasi inosservato al botteghino