L’universo creato dai fratelli Duffer si prepara a un’espansione senza precedenti. Netflix ha annunciato che il 23 aprile 2026 debutterà Stranger Things: Tales from ’85, il primo spin-off ufficiale in formato animato della saga.

Non si tratta di un reboot, ma di un tassello fondamentale della cronologia ufficiale: la serie è ambientata nel periodo finora inesplorato tra la seconda e la terza stagione. Ritroveremo l’intero gruppo di protagonisti — da Eleven e Mike a Steve e Dustin — impegnati ad affrontare una minaccia inedita in una cornice visiva sorprendente: una Hawkins completamente ricoperta di neve. Nonostante il ritorno dei personaggi iconici, il cast vocale vedrà l’avvicendamento con nuovi doppiatori, segnando un nuovo corso stilistico per il franchise dopo la conclusione della quinta stagione della serie madre.

There are more creatures out there…



Return to Hawkins in Stranger Things: Tales From ’85, a new animated series, premiering April 23. pic.twitter.com/ZfSzgicfXb — netflix⁷ (@netflix) March 26, 2026

Stranger Things: Tales from ’85: la produzione e la guida al rewatch

La serie animata rappresenta una sfida produttiva ambiziosa per Netflix, mantenendo la firma creativa dei fratelli Duffer ma esplorando dinamiche narrative fresche grazie al nuovo formato.

Con il debutto fissato tra sole quattro settimane, per i fan è già tempo di pianificare il rewatch dei 42 episodi precedenti. Considerando la durata cinematografica delle ultime stagioni, arrivare preparati all’appuntamento del 23 aprile richiede una tabella di marcia serrata: circa 10-11 episodi a settimana.

La sceneggiatura di Tales from ’85 promette infatti di arricchire la comprensione del mondo di Stranger Things, agendo come un ponte narrativo che approfondisce la crescita dei protagonisti tra i traumi del 1984 e la movimentata estate del 1985.

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