La rivista Empire Magazine ha omaggiato Stranger Things e la sua stagione finale con la copertina del prossimo numero.

In arrivo su Netflix in tre diversi appuntamenti, la quinta – ed ultima – stagione di Stranger Things è la protagonista assoluta del prossimo numero di Empire Magazine. Per l’occasione la rivista di cinema ha presentato le due cover, ma anche una lunga intervista ai creatori “i fratelli Duffer“, ma anche ad alcuni protagonisti del cast.

Guardate qui le cover di Empire Magazine dedicate a Stranger Things

Stranger Things – cover Empire Magazine

Le parole dei fratelli Duffer sul finale di Stranger Things

All’interno dell’inserto di Empire Magazine, Matt e Ross Duffer hanno rivelato: “Ora che siamo all’ultima stagione, non dobbiamo più nasconderci nulla“, ed ancora Matt. “Non volevamo concludere tutto in un colpo solo, ma credo che abbiamo risposto alla maggior parte delle domande e risolto ogni arco narrativo“, ha promesso Ross. “Era nostra intenzione scrivere un finale definitivo per questa storia“. Ed ancora: “Quando l’abbiamo proposta a Netflix, pensavamo sinceramente che la portata sarebbe stata più o meno alla pari con la quarta stagione“, ha aggiunto Matt. “Ma, uh… si è rivelata una bugia“.

“La mattina in cui sono entrata il mio ultimo giorno, ho iniziato subito a piangere“, ha raccontato Millie Bobby Brown. Mentre Finn Wolfhard ha affermato che “è decisamente emozionante”” dire addio a Mike Wheeler. Probabilmente non sembrerà definitivo per un po‘”. Gaten Matarazzo ha detto “mi sto abituando al fatto che sia tutto finito“.

Qual è la trama della stagione 5 di Stranger Things?

Autunno del 1987. Hawkins è segnata dall’apertura delle faglie e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma lui è scomparso, la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la loro missione, il governo ha imposto alla città una quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a tornare a nascondersi. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will, si avvicina anche un terrore pesante e familiare. La battaglia finale incombe e, con essa, un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra abbiano mai affrontato prima. Per porre fine a questo incubo, avranno bisogno che tutti – l’intero gruppo – si uniscano, un’ultima volta.

Stranger Things | Altre informazioni sulla serie

Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer. Nel cast principale sono presenti Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery, Brett Gelman, Priah Ferguson, Joel Stoffer, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Robert Englund. Dalla quinta stagione anche Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux, ma anche Linda Hamilton.

TRAMA SERIE: Nato come una lettera d’amore verso quei film degli anni ‘80 che hanno affascinato un’intera generazione, Stranger Things è un dramma emozionante ambientato nella città apparentemente normale del Midwest di Hawkins, nell’Indiana. Dopo che un ragazzo è svanito nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca risposte e viene trascinato in una serie di eventi mortali e ad alto rischio. Sotto la superficie della loro città si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme ad esperimenti governativi top-secret e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno alterate poiché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo per sempre.

La stagione finale sarà così distribuita: il Volume 1 (episodi 1-4) arriverà il 27 novembre (giorno de Ringraziamento negli Stati Uniti), il Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre, mentre il finale (episodio 8 che avrà la durata di un vero e proprio film) è atteso per il 1° gennaio 2026 (in Italia ogni volume uscirà su Netflix alle 2 del mattino).