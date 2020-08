Stranger Things: nuovi fumetti con l'Halloween Special e il crossover con Dungeons and Dragons

Un nuovo fumetto di Stranger Things, intitolato Stranger Things Halloween Special One-Shot, debutterà il 21 ottobre da Dark Horse Comics. Si tratta di un prequel ambientato pochi giorni prima della scomparsa di Will, avvenuta all’inizio della prima stagione di Stranger Things.

Secondo la descrizione ufficiale, lo speciale si svolgerà nella notte di Halloween quando “Will, Mike, Lucas e Dustin si riuniranno a Castle Byers per mangiare caramelle e spaventarsi a vicenda con storie inquietanti. Ancora non sanno che stanno per scoprire il più grande segreto della cittadina: il Mangiabambini di Hawkins".

Il progetto è stato sviluppato dallo scrittore Michael Moreci (Wasted Space), disegnato da Todor Hristov (Forever Maps) e colorato da Chris O’Halloran (Ice Cream Man).

Dark Horse ha anche annunciato Stranger Things and Dungeons and Dragons. Il fumetto arriverà a Novembre e sarà scritto da Jim Zub (Samurai Jack) e Jody Houser (X-Files: Origins), con i disegni di Diego Galindo (Mighty Morphin Power Rangers) e MsassyK (Gotham Academy).

Secondo la descrizione ufficiale, Stranger Things and Dungeons and Dragons si tratta di "una lettera d'amore a Dungeons & Dragons che vedrà i ragazzini di Hawkins, nell’Indiana, scoprire i mostri leggendari e le avventure epiche del giovo di ruolo da tavolo. Molto tempo prima che il temibile Demogorgone portasse uno di loro nel Sottosopra, seguite Mike, Lucas e Will mentre conoscono il nuovo amico Dustin attraverso il gioco che ha definito la loro infanzia. Scoprite come il gruppo è diventato una vera e propria squadra attraverso le storie e le pericolose missioni. Imparando importanti lezioni sull’amicizia, troveranno il coraggio per affrontare i bulli che li minacciano ogni giorno".