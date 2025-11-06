Netflix ha svelato il teaser trailer di Stranger Things: Tales from ’85, la serie animata che farà da spin-off alla serie originale creata da fratelli Duffer.

Nel giorno in cui i fan della serie originale celebrano lo Stranger Things Day (il giorno della scomparsa di Will Byers a Hawkins), il colosso dello streaming Netflix ha svelato il teaser trailer di Tales from ’85, lo spin-off animato il cui debutto in piattaforma è atteso per il 2026.

I creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, hanno affermato che quando hanno pensato di espandere l’universo, creare una serie animata “è stata una delle nostre prime idee“. Ross ha osservato che trasformare la serie in animazione non ha “limitato nulla”, consentendo ai narratori di “scatenarsi”.

Secondo la descrizione ufficiale, la serie è ambientata tra la seconda e la terza stagione di Stranger Things, e riporta gli spettatori a Hawkins nel gelido inverno del 1985, dove i personaggi originali devono combattere nuovi mostri e svelare un mistero paranormale che sta terrorizzando la loro città.

Il cast vocale comprende Brooklyn Davey Norstedt nel ruolo di Undici, Jolie Hoang-Rappaport nel ruolo di Max, Luca Diaz nel ruolo di Mike, Ej (Elisha) Williams nel ruolo di Lucas, Braxton Quinney nel ruolo di Dustin, Ben Plessala nel ruolo di Will e Brett Gipson nel ruolo di Hopper. Il cast vocale originale include anche Odessa A’zion , Janeane Garofalo e Lou Diamond Phillips.

Eric Robles è showrunner e produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi figurano Matt e Ross Duffer, insieme a Hilary Leavitt, tramite Upside Down Pictures; Shawn Levy tramite 21 Laps; e Dan Cohen.

Guardate qui il teaser trailer di Stranger Things: Tales from ’85