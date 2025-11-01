Il tour promozionale relativo all’ultimo stagione di Stranger Things ha fatto tappa ieri al Lucca Comics and Games.

Accolti da una folla di oltre 9 mila fan, ieri 31 ottobre 2025, i creatori della serie, Matt & Ross Duffer, e i protagonisti Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp hanno presenziato all’edizione 2025 del seguitissimo Lucca Comics and Games, oramai appuntamento imprescindibile per gli appassionati.

L’evento ha portato i protagonisti a presentare la stagione finale di Stranger Things prima durante la conferenza stampa, presso il prestigioso Teatro del Giglio Giacomo Puccini, e successivamente dinanzi al padiglione e store esclusivo dedicato a Stranger Things (con la Collezione esclusiva Stranger Things Lucca 2025) in Piazza San Michele. A rendere ancora più indimenticabile l’appuntamento, i fan hanno assistito ad una performance di un chitarrista vestito da membro dell’Hellfire Club che ha eseguito l’iconica “Master of Puppets” dei Metallica.

Ecco due foto dall’evento Stranger Things al Lucca Comics & Games

Talent attending the Lucca Comics & Games 2025 in Lucca, Italy, 31 October 2025 Talent attending the Lucca Comics & Games 2025 in Lucca, Italy, 31 October 2025 Stranger Things al Lucca Comics & Games – Crediti: Virginia Bettoja / Netflix

Nei giorni scorsi è stato mostrato anche il trailer ufficiale della stagione conclusiva di Stranger Things, lo trovate visitando questo nostro ultimo aggiornamento.

Qual è la trama della stagione 5 di Stranger Things?

Autunno del 1987. Hawkins è segnata dall’apertura delle faglie e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma lui è scomparso, la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la loro missione, il governo ha imposto alla città una quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a tornare a nascondersi. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will, si avvicina anche un terrore pesante e familiare. La battaglia finale incombe e, con essa, un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra abbiano mai affrontato prima. Per porre fine a questo incubo, avranno bisogno che tutti – l’intero gruppo – si uniscano, un’ultima volta.

Cast ed altre informazioni dalla serie Stranger Things

Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer. Nel cast principale sono presenti Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery, Brett Gelman, Priah Ferguson, Joel Stoffer, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Robert Englund. Dalla quinta stagione anche Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux, ma anche Linda Hamilton.

Qual è la trama della serie Stranger Things

Nato come una lettera d’amore verso quei film degli anni ‘80 che hanno affascinato un’intera generazione, Stranger Things è un dramma emozionante ambientato nella città apparentemente normale del Midwest di Hawkins, nell’Indiana. Dopo che un ragazzo è svanito nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca risposte e viene trascinato in una serie di eventi mortali e ad alto rischio. Sotto la superficie della loro città si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme ad esperimenti governativi top-secret e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno alterate poiché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo per sempre.

Quando sarà disponibile la stagione conclusiva di Stranger Things?

Il capitolo conclusivo della serie debutterà su Netflix in tre volumi: il Volume 1 il 27 novembre (ep.1-4), il Volume 2 (ep. 5-7) il 26 dicembre e il Finale il 1º gennaio 2026, tutti alle 2 del mattino (ora italiana).