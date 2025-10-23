La stagione finale di Stranger Things è sempre più vicina, ma a quanto pare Netflix ha preparato una sorpresa per tutti gli appassionati.

Seguendo le voci che per settimane si sono susseguite, Netflix ha annunciato che l’episodio finale della serie dei fratelli Ross verrà trasmesso, oltre che sul servizio digitale, anche in sale selezionate di USA e Canada. Ulteriori informazioni saranno presto disponibili. Come noto, la quinta – ed ultima – stagione di Stranger Things è stata divisa in tre tranche a partire dal 27 novembre prossimo.

Ecco il post-social legato a Stranger Things

Spend the Holidays in Hawkins!

Volume 1 Nov 26

Volume 2 Christmas

The finale New Years Eve, in select theaters in US & Canada, and only on Netflix. More information to come! pic.twitter.com/iSfXuUTjpR — Netflix (@netflix) October 23, 2025

Qual è la trama della stagione 5 di Stranger Things?

Autunno del 1987. Hawkins è segnata dall’apertura delle faglie e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma lui è scomparso, la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la loro missione, il governo ha imposto alla città una quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a tornare a nascondersi. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will, si avvicina anche un terrore pesante e familiare. La battaglia finale incombe e, con essa, un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra abbiano mai affrontato prima. Per porre fine a questo incubo, avranno bisogno che tutti – l’intero gruppo – si uniscano, un’ultima volta.

Stranger Things | Altre informazioni sulla serie

Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer. Nel cast principale sono presenti Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery, Brett Gelman, Priah Ferguson, Joel Stoffer, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Robert Englund. Dalla quinta stagione anche Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux, ma anche Linda Hamilton.

TRAMA SERIE: Nato come una lettera d’amore verso quei film degli anni ‘80 che hanno affascinato un’intera generazione, Stranger Things è un dramma emozionante ambientato nella città apparentemente normale del Midwest di Hawkins, nell’Indiana. Dopo che un ragazzo è svanito nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca risposte e viene trascinato in una serie di eventi mortali e ad alto rischio. Sotto la superficie della loro città si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme ad esperimenti governativi top-secret e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno alterate poiché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo per sempre.

La stagione finale sarà così distribuita: il Volume 1 (episodi 1-4) arriverà il 27 novembre (giorno de Ringraziamento negli Stati Uniti), il Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre, mentre il finale (episodio 8 che avrà la durata di un vero e proprio film) è atteso per il 1° gennaio 2026 (in Italia ogni volume uscirà su Netflix alle 2 del mattino).