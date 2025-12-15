“Tutto ciò che credevamo di sapere sul Sottosopra è completamente sbagliato“. E’ così che viene presentato il trailer del Volume 2 di Stranger Things 5.

Netflix Italia ha rilasciato il trailer ufficiale del Volume 2 della quinta e ultima stagione di Stranger Things, in arrivo il 26 dicembre alle 2:00 del mattino (ora italiana). Il video, come sempre intenso e carico di tensione, mostra i protagonisti affrontare una minaccia sempre più grande, con sequenze d’azione spettacolari, momenti di amicizia indistruttibile (come il patto tra Steve e Dustin) e rivelazioni che ribaltano tutto ciò che pensavamo di conoscere sul Sottosopra.

Avete già visto il teaser trailer della serie animata spin-off di Stranger Things? Fatelo ora

Stranger Things 5 – Volume 2 | Il trailer italiano

Tutto ciò che abbiamo sempre pensato sul Sottosopra si è rivelato completamente sbagliato.

Il volume 2 dell'ultima stagione di Stranger Things arriverà il 26 dicembre alle 2:00 del mattino. pic.twitter.com/2XPRAkSdkr — Netflix Italia (@NetflixIT) December 15, 2025

Qual è la trama della stagione 5 di Stranger Things?

Autunno del 1987. Hawkins è segnata dall’apertura delle faglie e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma lui è scomparso, la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la loro missione, il governo ha imposto alla città una quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a tornare a nascondersi. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will, si avvicina anche un terrore pesante e familiare. La battaglia finale incombe e, con essa, un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra abbiano mai affrontato prima. Per porre fine a questo incubo, avranno bisogno che tutti – l’intero gruppo – si uniscano, un’ultima volta.

Cast ed altre informazioni dalla serie Stranger Things

Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer. Nel cast principale sono presenti Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery, Brett Gelman, Priah Ferguson, Joel Stoffer, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Robert Englund. Dalla quinta stagione anche Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux, ma anche Linda Hamilton.

Qual è la trama della serie Stranger Things

Nato come una lettera d’amore verso quei film degli anni ‘80 che hanno affascinato un’intera generazione, Stranger Things è un dramma emozionante ambientato nella città apparentemente normale del Midwest di Hawkins, nell’Indiana. Dopo che un ragazzo è svanito nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca risposte e viene trascinato in una serie di eventi mortali e ad alto rischio. Sotto la superficie della loro città si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme ad esperimenti governativi top-secret e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno alterate poiché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo per sempre.

Quando sarà disponibile la stagione conclusiva di Stranger Things?

Il capitolo conclusivo della serie debutterà su Netflix in tre volumi: il Volume 1 il 27 novembre (ep.1-4), il Volume 2 (ep. 5-7) il 26 dicembre e il Finale il 1º gennaio 2026, tutti alle 2 del mattino (ora italiana).