Star Trek: Strange New Worlds | Così si concluderà la serie

La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds, nei primi due episodi, sarà disponibile da domani 17 luglio su Paramount+ e, come già comunicato ufficialmente, sappiamo che il suo ciclo narrativo terminerà con la quinta stagione composta di soli 6 episodi.

Anche se questa appare una chiusura affrettata da parte degli studios, la cosa che ci può consolare è quella gli autori hanno effettivamente un buon margine di tempo per pensare a una degna chiusura di uno spettacolo che sino ad adesso ha avuto grande riscontro di critica e di pubblico.

A dire il vero Akiwa Goldsman, il quale divide il ruolo di showrunner con Henry Alonso Myers, ha ben chiara nella sua mente la conclusionde di Strange New Worlds: la sua idea è quella di mostrare James T. Kirk nei panni del Capitano della USS Enterprise NCC 1701, subbentrando così al mitico Christopher Pike. Questo è in effetti quanto Goldsman ha dichiarato in una recente intervista su Trek Movie:

“Porteremo la serie [Stranger New Worlds] al primo giorno di comando di Kirk, che tra l’altro non è esattamente la Serie Classica. La Serie Classica inizia un po’ dopo il comando di Kirk”.

Alla domanda su dove pensa che si collochi l’inizio della Serie Classica nel canone di Star Trek, lo showrunner ha aggiunto:

“Penso all’episodio ‘Oltre la Galassia’. E non è la prima missione di Kirk, né sembra la sua seconda”.

Goldsman in effetti si riferisce all’episodio considerato come “Secondo Pilota”, dopo la bocciatura di “Lo Zoo di Talos”, ed è il primo capitolo in ordine di produzione in cui vediamo Kirk nei panni di Capitano. Pertanto è possibile che l’ultima stagione di Star Trek: Strange New Worlds si concluda con Kirk al comando della USS Enterprise NCC 1701, ma prima di tutti gli eventi che abiamo già visto nella TOS.

Star Trek: Strange New Worlds | La Serie in Breve

La serie è interpretata da Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn, insieme ad alcune guest stars come Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O’Sullivan, Melanie Scrofano e Carol Kane, oltre alla speciale guest star Paul Wesley.

In cabina di produzione CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Davy Perez, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi. Akiva Goldsman (Weed Road Pictures) and Henry Alonso Myers (HMRX) sono i co-showrunner.