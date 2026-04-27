L’equipaggio della U.S.S. Enterprise è pronto a riaccendere i motori a curvatura. Dopo il grande annuncio avvenuto sul palco del CCXP Mexico, è stato rilasciato da Paramount+ il teaser trailer italiano della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds.

Come avevamo anticipato nel nostro post sulla versione ufficiale del trailer, i nuovi episodi debutteranno in anteprima mondiale su Paramount+ il prossimo 23 luglio, con una programmazione settimanale che ci terrà compagnia ogni giovedì fino al 24 settembre.

La presentazione al Paramount+ Thunder Stage ha visto protagonisti i membri del cast Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding e Paul Wesley, che hanno introdotto le prime spettacolari immagini di questa stagione composta da 10 puntate. Guidato dal carismatico Capitano Christopher Pike (Anson Mount), l’equipaggio si troverà ad affrontare missioni ricche di suspense tra stelle e mondi sconosciuti, incrociando alieni terrificanti e volti familiari della saga.

Strange New Worlds 4 trailer italiano: un futuro luminoso su Paramount+

Sotto la guida dei co-showrunner Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers, la serie prodotta da CBS Studios continua a puntare su quell’ottimismo tipico del brand Star Trek, pur non rinunciando a esplorare i demoni interiori dei suoi protagonisti.

Il cast della quarta stagione di Strange New Worlds conferma il gruppo storico, arricchito dalla presenza della guest star Carol Kane e dello special guest star Paul Wesley nei panni di James T. Kirk. In attesa di scoprire come si evolveranno le tensioni geopolitiche galattiche, gli appassionati possono recuperare le prime tre stagioni già disponibili integralmente sulla piattaforma.

Paramount+: l’universo di Star Trek e le grandi serie originali

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